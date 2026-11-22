Mama lui îi gătea orez fără sare și îi spunea că sarea face rău, deși adevărul era că nu aveau sare în casă.
Mergea la școală cu aceiași pantofi și cu aceleași haine, iar abia în Italia a înțeles ce înseamnă să poți cumpăra medicamente sau hârtie igienică.
În 2021 a decis să nu se mai întoarcă în Cuba, iar când le-a dat vestea la telefon, părinții au izbucnit în plâns. Ajuns cetățean italian în 2023, a devenit în 2026 campion mondial în sală și campion european, cu un salt de 18,15 metri, nou record al Italiei.
Povestea completă a lui Andy Diaz, pe Mediafax Italia: