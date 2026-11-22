Părinții lui nu mâncau zile întregi, iar el mergea la școală cu aceleași haine și pantofi. Astăzi este campion

Andy Diaz, triplusaltistul născut la Havana care concurează pentru Italia, a povestit despre sărăcia din copilăria sa. „Eu mâncam pentru că eram mic, dar erau momente în care mama și tata nu mâncau zile întregi”, a mărturisit sportivul.