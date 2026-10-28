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MAE, demersuri urgente după accidentul din Spania. Dan Neculaescu: „Misiunile noastre diplomatice sunt pregătite să ofere sprijin”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a solicitat autorităților spaniole informații despre identitatea și cetățenia persoanelor decedate sau rănite în accidentul feroviar produs miercuri în provincia Toledo.
MAE, demersuri urgente după accidentul din Spania. Dan Neculaescu: „Misiunile noastre diplomatice sunt pregătite să ofere sprijin”
Oana Antipa
28 oct. 2026, 12:33, Social
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Demersurile autorităților române au fost inițiate prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, în timp ce echipele spaniole de intervenție continuă operațiunile de salvare.

MAE încearcă să stabilească dacă printre victime se află cetățeni români

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, Ministerul Afacerilor Externe a luat legătura cu autoritățile locale spaniole pentru a obține date oficiale privind persoanele afectate de accident.

„În urma accidentului feroviar grav din Provincia Toledo din Spania, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, a făcut demersuri pe lângă autoritățile locale spaniole cu privire la obținerea de informații oficiale referitoare la cetățenia și identitatea persoanelor decedate și rănite”, a transmis instituția.

MAE a precizat că intervenția echipelor de urgență este încă în desfășurare.

„Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile spaniole, în prezent se desfășoară încă operațiunile de acordare a primului ajutor și salvare.”

Dan Neculaescu: „Profund întristat de tragica ciocnire a trenurilor”

Ministrul român de Externe, Dan Neculaescu, a reacționat la accident printr-un mesaj publicat pe platforma X, în care a transmis condoleanțe familiilor celor decedați și urări de însănătoșire persoanelor rănite.

„Sunt profund întristat de tragica ciocnire a trenurilor din provincia Toledo, Spania. Sincere condoleanțe familiilor victimelor și urări de însănătoșire grabnică celor răniți. România este solidară cu Spania”, a transmis ministrul, într-o traducere din limba engleză a mesajului său.

Oficialul a subliniat că reprezentanțele României urmăresc situația și mențin legătura cu instituțiile spaniole.

„Misiunile noastre diplomatice și consulare sunt în contact strâns cu autoritățile spaniole și sunt pregătite să ofere asistență”, a adăugat Dan Neculaescu.

Nicio solicitare de asistență consulară primită până acum

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, până la momentul comunicării informațiilor, Consulatul României la Ciudad Real nu primise cereri de sprijin consular.

„Până la acest moment, Consulatul României de la Ciudad Real nu a primit solicitări de asistență consulară”, se arată în comunicat.

Instituția a precizat că echipele diplomatice și consulare din Spania rămân pregătite să intervină, dacă situația o va impune, și vor transmite actualizări pe măsură ce autoritățile locale furnizează informații oficiale.

Lipsa solicitărilor de asistență consulară nu exclude posibilitatea ca printre persoanele afectate să se afle și cetățeni români, verificările fiind încă în desfășurare.

Cel puțin 39 de morți în accidentul din provincia Toledo

Accidentul s-a produs miercuri, 28 octombrie, la scurt timp după ora 09:00, ora locală, între localitățile Los Yébenes și Urda, din provincia Toledo.

Potrivit autorităților locale spaniole, citate de Sky News, cel puțin 39 de persoane au murit în urma coliziunii dintre două trenuri.

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, s-a declarat șocat de tragedie și a transmis condoleanțe familiilor victimelor, precizând că este în contact permanent cu ministrul Transporturilor și cu președintele regiunii Castilla-La Mancha.

Autoritățile spaniole au mobilizat echipaje de intervenție și unități mobile de terapie intensivă pentru acordarea îngrijirilor medicale persoanelor afectate.

În paralel, reprezentanțele diplomatice ale României continuă demersurile pentru a clarifica situația eventualilor cetățeni români implicați în accident.

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