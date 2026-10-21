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MAE, atenționare de călătorie pentru românii care călătoresc în Italia. Traficul, blocat de protestele transportatorilor

MAE avertizează românii care călătoresc în Italia că protestele transportatorilor, anunțate până pe 27 octombrie, pot provoca blocaje și întârzieri, mai ales în zona Napoli și pe autostrăzile A1 și A30.
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care călătoresc în Italia. Traficul, blocat de protestele transportatorilor
sursa foto: pixabay
Maria Nițu
21 oct. 2026, 19:09, Social
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii care se află în Italia, tranzitează țara sau intenționează să călătorească acolo că protestele transportatorilor rutieri, anunțate până pe 27 octombrie 2026, pot afecta circulația.

Sunt posibile întârzieri și blocaje în trafic, în special în transportul de mărfuri.

Potrivit unui comunicat al MAE, cele mai afectate sunt regiunile Campania, Apulia, Calabria și Sicilia. Cele mai importante perturbări sunt înregistrate în zona metropolitană Napoli și pe autostrăzile A1 și A30, unde circulația autocamioanelor poate fi restricționată temporar.

În acest context, ministerul le recomandă cetățenilor români să evite zonele afectate și să verifice situația traficului înainte de a pleca la drum. Informațiile actualizate despre circulație pot fi consultate pe site-ul Autostrade Italia.

Numere de telefon pentru asistență consulară

Românii care au nevoie de asistență consulară pot apela numerele Consulatului General al României la Roma:

  • +39 06 835 233 44
  • +39 06 835 233 52
  • +39 06 835 233 58
  • +39 06 835 233 56
  • +39 06 835 233 69
  • +39 06 835 233 71
  • +39 06 835 233 74

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situațiile dificile, speciale sau urgente, cetățenii români pot apela și numerele de urgență ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, în funcție de regiunea în care se află:

  • Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935
  • Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444
  • Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171
  • Consulatul General al României la Torino: +39 338.756.8134
  • Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688
  • Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299
  • Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137

MAE recomandă și consultarea paginilor de internet ale ministerului, reamintind că românii care călătoresc în străinătate pot folosi aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi utile pentru călătorii.

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