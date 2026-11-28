Situația este determinată de închiderea completă a punctelor de trecere a frontierei dintre Estonia și Federația Rusă, începând cu 1 decembrie 2026.

Două puncte de frontieră ar putea fi aglomerate

Potrivit MAE, decizia autorităților estoniene ar putea duce la creșterea timpilor de așteptare în punctele de trecere Grebņeva și Terehova, aflate la granița dintre Letonia și Federația Rusă.

Autoritățile române le recomandă celor care au în plan să traverseze frontiera să ia în calcul posibilele întârzieri și să își organizeze călătoria în consecință.

Programarea este obligatorie pentru trecerea frontierei

MAE reamintește că pentru traversarea frontierei dintre Letonia și Federația Rusă este necesară obținerea unei programări. Procedura de înregistrare prealabilă rămâne în vigoare și poate fi consultată pe platforma lvrobeza.lv.

Totodată, ministerul menține recomandarea adresată cetățenilor români de a evita deplasările în Federația Rusă.

Unde pot cere ajutor românii aflați în dificultate

Cetățenii români care se confruntă cu situații dificile sau speciale pot solicita sprijinul Ambasadei României la Riga, la următoarele adrese de e-mail:

– mail la [email protected]

– mail la [email protected]

MAE recomandă consultarea informațiilor actualizate de pe site-ul ministerului și de pe pagina Ambasadei României la Riga.

De asemenea, românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări utile pentru deplasările în afara țării.