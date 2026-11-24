Evaluarea trebuie finalizată până la sfârșitul lunii și va analiza impactul unei eventuale închideri a frontierei asupra securității și tranzitului, relatează TVP World.

Demersul Letoniei vine după ce Estonia a anunțat că va închide, începând cu 1 decembrie, punctele de trecere rutieră de la granița cu Rusia. Decizia a fost luată după mai multe tentative de incendiere a unor producători de drone din Estonia, pe care autoritățile estoniene le-au atribuit serviciilor de informații militare ruse. Moscova a respins acuzațiile.

Estonia închide punctele de trecere de la granița cu Rusia

Ministerul rus de Externe a anunțat luni că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Estoniei la Moscova, în legătură cu viitoarele restricții de la frontieră.

Rusia a avertizat că măsurile pregătite de Estonia reprezintă „acțiuni provocatoare și extrem de periculoase, aflate la limita declanșării unui război deschis cu Rusia”.

Premierul leton Andris Kulbergs ar fi declarat că statele baltice – Letonia, Estonia și Lituania – ar trebui să adopte o strategie coordonată în privința relației cu Rusia și a securității frontierelor.

Săptămâna trecută, liderul leton a declarat pentru publicația germană Welt că Uniunea Europeană ar trebui să interzică intrarea tuturor cetățenilor ruși pe teritoriul său.

Lituania ia în calcul închiderea graniței, dar are în vedere tranzitul spre Kaliningrad

Și Lituania a anunțat că ar putea închide frontiera cu Rusia. Președintele Gitanas Nausėda a declarat săptămâna trecută că o astfel de decizie trebuie analizată ținând cont de rolul țării sale ca rută de tranzit către Kaliningrad, exclava rusă situată între Lituania și Polonia.

Potrivit postului public lituanian LRT, autoritățile de la Vilnius trebuie să ia în calcul implicațiile asupra transportului către această regiune înainte de a decide închiderea frontierei.

În acest context, premierul rus Mihail Mișustin a anunțat luni că Moscova intenționează să investească 576 de milioane de dolari în construirea a două noi feriboturi feroviare. Acestea ar urma să asigure aprovizionarea regiunii Kaliningrad.

Mișustin a justificat proiectul prin necesitatea de a menține legăturile de transport cu exclava rusă în fața a ceea ce a numit încercări de instituire a unei „blocade de transport” de către „anumite țări”, relatează Reuters.

Kaliningradul depinde tot mai mult de transportul maritim de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022. Acest lucru s-a întâmplat după ce Lituania a interzis tranzitul anumitor mărfuri pe teritoriul său, în conformitate cu sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Rusiei.