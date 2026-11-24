Compass face parte din indicele FTSE 100 și furnizează servicii de alimentație pentru birouri, spitale, universități și stadioane din peste 25 de țări. Printre clienții săi se numără Google, Amazon, Microsoft și banca JPMorgan, scrie Reuters. Aproximativ 75% din profitul companiei provine din America de Nord, motiv pentru care conducerea consideră că New York este o alegere firească. „Această mutare ar alinia mai bine prezența noastră pe piețele de capital cu dimensiunea și distribuția geografică a afacerii”, a declarat directorul general Dominic Blakemore.

De ce marile companii părăsesc Bursa din Londra

Compass se alătură unor grupuri precum Flutter Entertainment și Sunbelt Rentals, care au ales piața americană pentru listarea principală, atrase de evaluările bursiere mai favorabile. Pentru Londra, plecarea unui nou membru important al indicelui FTSE 100 accentuează dificultățile de a păstra companiile cu activitate internațională.

Compass nu va renunța complet la piața britanică. Grupul intenționează să păstreze o listare secundară în Regatul Unit, dar centrul principal al tranzacționării acțiunilor sale s-ar muta în Statele Unite. Propunerea trebuie discutată mai întâi cu acționarii. Acțiunile Compass au crescut cu aproximativ 3% după anunț, deși compania și-a pierdut în ultimul an avantajul de evaluare pe care îl avea față de unii concurenți.

Profit de 3,75 miliarde de dolari, dar creștere mai lentă în 2027

În exercițiul financiar încheiat la 30 septembrie 2026, Compass a raportat o creștere organică a veniturilor de 7,5%, peste estimările analiștilor. Profitul operațional ajustat a urcat cu 12%, ajungând la 3,75 miliarde de dolari. Compania anticipează însă o încetinire în 2027, când veniturile organice ar urma să avanseze cu aproximativ 7%.

Concurența din America de Nord devine tot mai puternică. Afacerile noi câștigate de Compass au crescut cu 4,3% în 2026, comparativ cu 6,3% în cazul rivalului american Aramark. Analiștii urmăresc și posibilele efecte ale inteligenței artificiale asupra cererii de servicii de catering pentru angajații din birouri, pe măsură ce companiile își schimbă modul de lucru. Compass a anunțat totodată că intenționează să răscumpere acțiuni în valoare de până la 1,5 miliarde de dolari în următorii doi ani, reducând în același timp ritmul achizițiilor de alte companii.