UE încearcă să deblocheze negocierile bugetare prin taxe mai mari pentru marile companii. Ce propune Antonio Costa

Uniunea Europeană încearcă să ajungă la un acord privind viitorul buget comunitar prin modificarea unor taxe care au provocat neînțelegeri între statele membre.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a propus ca o taxă controversată asupra companiilor să se aplice doar firmelor mari, cu o cifră de afaceri anuală de peste 750 de milioane de euro, au declarat pentru POLITICO doi diplomați europeni care cunosc discuțiile.

El speră că modificările acestea vor ajuta statele membre să ajungă la un acord privind noile taxe europene, cunoscute sub numele de „resurse proprii”.

Propunerea a fost discutată joi, în cadrul unor întâlniri cunoscute drept „confesionale”, organizate între Pedro Lourtie, șeful de cabinet al lui Antonio Costa, și reprezentanții guvernelor statelor membre.

Pedro Lourtie a propus modificarea taxei CORE, o măsură nepopulară pentru companii, inclusă anul trecut în planurile Comisiei Europene.

În forma inițială, această măsură prevedea o sumă fixă aplicată veniturilor companiilor cu o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro.

Noua variantă ar presupune o taxă de 0,05%, în locul unei sume fixe, și s-ar aplica doar companiilor cu o cifră de afaceri anuală de peste 750 de milioane de euro.

Modificarea ar reduce opoziția unui grup de state condus de Germania, care a criticat taxa CORE pe motiv că afectează competitivitatea, punând presiune asupra companiilor de dimensiuni medii.

Diplomații se îndoiesc că propunerea va debloca negocierile

Chiar și așa, doi diplomați europeni se tem că modificările nu vor fi suficiente pentru a obține sprijinul necesar introducerii taxei, potrivit aceleiași surse.

Unul dintre ei a declarat: „Nu cred că acest lucru va rezolva problema legată de CORE”.

Franța insistă acum asupra introducerii unor noi taxe, astfel încât contribuțiile directe ale statelor membre la bugetul Uniunii să poată fi reduse.

Pentru a răspunde cererilor sale, echipa lui Costa a transmis că nu vrea să reducă estimările privind veniturile totale care ar urma să fie obținute din propunerea fiscală prezentată anul trecut de Comisie. Ea ar fi trebuit să aducă 65 de miliarde de euro anual.

Pentru a strânge mai mulți bani la bugetul Uniunii, echipa președintelui Consiliului European a propus și majorarea a două taxe care nu provoacă, în general, controverse.

Este vorba despre taxele aplicate deșeurilor de plastic și echipamentelor electronice care nu sunt colectate. Veniturile obținute din aceste taxe ajung la bugetul UE, propunerea fiind introducerea unei taxe în plus de 25 de cenți pentru fiecare kilogram.

Diplomații au mai propus ca partea din taxa aplicată importurilor cu o amprentă ridicată de carbon care ajunge la bugetul european să crească de la 75% la 100%.

Ar urma și să fie analizate noi taxe pentru companiile din sectorul criptomonedelor și pentru veniturile obținute din licitațiile naționale pentru spectrul de frecvențe.

O altă propunere se referă la introducerea treptată a două taxe, una pentru produsele din tutun și alta pentru companiile poluante, în cadrul Sistemului de comercializare a certificatelor de emisii.

Negocieri pentru un acord până la sfârșitul lui 2026

Discuțiile dintre reprezentanții Consiliului European și guvernele statelor membre au început joi și vor continua până lunea viitoare.

Scopul este pregătirea unui acord privind bugetul UE până la sfârșitul anului 2026, înainte ca alegerile de anul viitor din Polonia, Franța și Italia să îngreuneze negocierile.

Potrivit celor doi diplomați, Costa urmează să prezinte un nou document de negociere privind bugetul pe 21 noiembrie, înaintea unui summit special programat pentru săptămâna următoare.

În timpul discuțiilor de joi, echipa lui Costa a spus și că bugetul ar putea trece prin noi reduceri. Printre domeniile vizate s-ar putea afla fondurile regionale, cunoscute drept politica de coeziune.

O astfel de decizie ar afecta mult grupul de state din Europa de Sud și de Est care susține menținerea acestor fonduri și care este cunoscut sub numele de „Prietenii Coeziunii”.

Totodată, reducerile subvențiilor acordate fermierilor sunt considerate puțin probabile, au declarat cei doi diplomați europeni.