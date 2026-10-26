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România ar putea avea în 2027 primul standard național pentru companiile Family-Friendly. Parlamentul, autoritățile, societatea civilă și mediul privat susțin inițiativa

România ar putea avea în 2027 primul standard național care să definească și să evalueze companiile prietenoase cu familia, printr-un demers comun al Parlamentului, autorităților publice, societății civile și mediului privat. Inițiativa a fost susținută luni, la Palatul Parlamentului, în cadrul conferinței „Family-Friendly Companies- Investment in Families Is an Investment in the Economy”, organizată de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă.
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Oana Zvobodă
26 oct. 2026, 17:53, Social
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Obiectivul proiectului „Family-Friendly Companies” este dezvoltarea unui cadru național care să stabilească criterii clare pentru evaluarea angajatorilor, să permită recunoașterea companiilor care investesc în bunăstarea familiilor și să încurajeze extinderea acestor practici inclusiv în sectorul public. Demersul ar putea include un sistem de certificare, un clasament național al companiilor Family-Friendly și identificarea unor mecanisme de stimulare fiscală.

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Reprezentanți relevanți ai mediului de afaceri, Parlamentului, instituțiilor publice și societății civile au participat la dezbaterea despre viitorul familiilor și competitivitatea economiei românești.

„Există companii care au politici prietenoase cu familia și ceea ce ne propunem noi ca urmare a întâlnirii de astăzi și, bineînțeles, scopul final al întregului proces, al proiectului în sine, este să existe o clasificare recunoscută public, național al companiilor care au aceste politici prietenoase cu familia în ansamblul ei.

Trebuie să ne raportăm la nevoile angajaților în ansamblul lor. Obiectivul concret, așa cum am spus, este construirea unei clasificări a companiilor care au astfel de politici prietenoase cu familia și cred că trebuie să fie un instrument prin care să identificăm, să evaluăm și să recunoaștem angajatorii care creează un mediu de lucru în care oamenii își pot dezvolta cariera fără să fie nevoiți să sacrifice echilibrul vieții de familie.

Există companii care fac lucruri extraordinare pentru angajații lor, dar aceste practici nu sunt întotdeauna suficient de vizibile, comparabile, s-au recunoscute la nivel național. Ne dorim să aducem aceste exemple în prim-plan, să identificăm bunele practici și să creăm un reper relevant atât pentru companii, cât și pentru angajați și pentru autoritățile publice”, a declarat Alexandra Dobre, fondator Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă & Inițiator al Pactului pentru Demografie, Familie și Competitivitate Economică.

Reprezentanți relevanți ai mediului de afaceri, Parlamentului, instituțiilor publice și societății civile participă la dezbaterea despre viitorul familiilor și competitivitatea economiei românești

„Multe companii din România au înțeles că trebuie să investească în oameni”

În 2025, România a înregistrat aproximativ 145.700 de născuți-vii, cel mai redus nivel din 1930 până în prezent. În acest context, sprijinirea familiilor devine o temă economică: de capacitatea țării de a păstra și atrage generații tinere depind viitorul pieței muncii și competitivitatea companiilor.

„Ne aduce în atenție cea mai mare problemă pe care România o are astăzi, fiindcă, din păcate, vorbim mult prea rar despre demografie și despre impactul pe care scăderea sporului natural în ceea ce privește populația noastră îl are asupra vieții noastre sub toate formele.

Faptul că sunt deja companii în România care au înțeles cât de important este să investească în capitalul uman, fiindcă un angajat, un lucrător care este bine acasă, cu siguranță va avea și un alt randament profesional, este minunat. Și competitivitatea companiilor peste tot în lume nu vine doar de la costul energiei, nu vine doar de la nivelul tehnologic, vine mai ales de la investiția în capitalul uman, de la investiția în cei care produc valoare adăugată prin creierul, prin implicarea dânșilor în companii”, a precizat Simona Bucura-Oprescu.

Reprezentanți relevanți ai mediului de afaceri, Parlamentului, instituțiilor publice și societății civile participă la dezbaterea despre viitorul familiilor și competitivitatea economiei românești

„Tinerii de astăzi nu caută doar un salariu, își doresc oportunități profesionale, servicii publice de calitate, locuințe accesibile, infrastructură, timp pentru familie și, poate cel mai important, sentimentul că pot evolua într-o societate care le respectă munca și aspirațiile. Aceste așteptări nu sunt mofturi, sunt condiții firești pentru o viață decentă. Am fost antreprenor mai bine de două decenii și știu că performanța unei companii depinde, înainte de toate, de oameni. Dar oamenii nu sunt doar angajați.

Sunt părinți care trebuie să își ducă dimineața copiii la școală, sunt tineri care încearcă să își cumpere prima locuință, sunt oameni care au grijă de părinții lor în vârstă. O companie care înțelege aceste relații și realități și sprijină angajații nu face doar un gest de responsabilitate socială, face o investiție majoră în propria stabilitate și competitivitate economică. De aceea, cred că inițiativa de a recunoaște și a promova companiile Family Friendly este foarte importantă”, a declarat Mihai Coteț, Vicepreședintele Senatului României.

Standardizarea, facilitățile fiscale și retenția tinerilor, pe agenda Parlamentului

Marius Humelnicu, președintele Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială din Senatul României, a susținut că standardizarea companiilor prietenoase cu familia trebuie integrată într-un pachet mai larg de măsuri, care să răspundă nevoilor angajaților și să încurajeze dezvoltarea economică.

„Este important să avem un cadru prietenos, inclusiv pentru copiii care aleg să studieze în străinătate, dar care trebuie să aibă unde să se întoarcă. Trebuie să găsim soluții prin parteneriat public-privat, astfel încât să îi încurajăm pe tinerii noștri să rămână în România”, a declarat Marius Humelnicu.

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