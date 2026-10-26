Zile libere suplimentare, program flexibil și sprijin pentru părinți. România pregătește certificarea companiilor prietenoase cu familia

Propunerea a fost discutată luni, 26 octombrie, la Palatul Parlamentului, în cadrul conferinței „Family-Friendly Companies – Investment in Families Is an Investment in the Economy”, organizată de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă.

Inițiativa urmărește introducerea unui standard care să permită evaluarea companiilor în funcție de măsurile concrete prin care își sprijină angajații cu responsabilități familiale. Modelul este inspirat de experiența Germaniei, unde există mecanisme de certificare a politicilor de echilibrare a vieții profesionale și personale.

Demersul se află deocamdată în etapa de elaborare, iar criteriile finale, metodologia de evaluare și eventualele stimulente fiscale urmează să fie stabilite. Obiectivul anunțat este conturarea cadrului național în 2027, acesta putând constitui ulterior baza unei inițiative legislative.

Ce beneficii ar putea fi evaluate pentru certificarea companiilor

Printre criteriile luate în calcul pentru viitorul standard se numără:

Programe flexibile de lucru și posibilitatea muncii de la distanță, acolo unde activitatea permite.

Zile libere suplimentare pentru părinții care se confruntă cu urgențe legate de copii.

Sprijin financiar sau logistic pentru creșă, grădiniță și afterschool.

Măsuri pentru reintegrarea angajaților după concediul parental.

Zile libere și flexibilitate pentru persoanele care îngrijesc părinți vârstnici sau alte rude dependente.

Protecție împotriva discriminării angajatelor însărcinate și a părinților.

Beneficii suplimentare pentru sănătate și fertilitate.

Evaluarea ar urma să urmărească nu doar existența acestor beneficii, ci și posibilitatea reală a angajaților de a le utiliza, fără consecințe asupra carierei.

Alexandra Dobre, fondatoarea Asociației Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, a explicat că scopul nu este realizarea unui simplu clasament de imagine.

„Nu vrem să facem un clasament de imagine, ci un instrument cu criterii clare, transparente și relevante, care să evidențieze ce funcționează. Ne dorim să aducem exemplele bune în prim-plan și să creăm un standard atât pentru companii, cât și pentru autoritățile publice”, a declarat Alexandra Dobre.

Parlamentarii susțin introducerea unui cadru legislativ și discută facilități fiscale

Simona Bucura-Oprescu, fost ministru al Muncii și actual deputat, a susținut necesitatea unui cadru legislativ prin care să fie definite standardele pentru companiile prietenoase cu familia.

„Competitivitatea companiilor nu vine doar din costul energiei sau din nivelul tehnologic, ci și din investiția în capitalul uman, în oamenii care creează valoare prin implicarea lor în companii. Trebuie să creăm cadrul legal care să standardizeze ce înseamnă Family-Friendly, așa cum există modele și în alte țări”, a declarat aceasta.

La rândul său, Marius Humelnicu, președintele Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială din Senat, a arătat că măsurile ar trebui corelate cu facilități fiscale, adaptarea legislației muncii și politici pentru accesul tinerilor la locuințe.

„Mediul de afaceri răspunde rapid la nevoile angajaților. Trebuie să valorificăm aceste experiențe și să le aducem în Parlament, pentru a dezvolta legi care să contribuie la retenția tinerilor. Este nevoie de un pachet de măsuri și de o armonizare a legislației, nu de o singură măsură”, a afirmat senatorul.

Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, a susținut că politicile de sprijinire a familiilor trebuie însoțite de investiții în infrastructură și servicii publice, astfel încât tinerii să aibă motive să rămână în România.

Studiu: 43% dintre mamele angajate au lipsit neplanificat de la serviciu

În cadrul conferinței a fost prezentat și studiul „Ce îi apasă pe părinții din echipa ta și nu îți spun”, realizat de Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă.

Potrivit datelor prezentate, 43% dintre mamele care lucrează au lipsit neplanificat de la serviciu în ultimul an, iar 31% au invocat un alt motiv decât cel real, de teamă că recunoașterea responsabilităților familiale le-ar putea afecta cariera.

De asemenea, 35% dintre respondenți ar prefera zile suplimentare de concediu pentru urgențele care îi privesc pe copii, în timp ce 32% și-ar dori o săptămână de lucru de patru zile.

Alte rezultate indică faptul că 22% dintre mamele intervievate ar dori acces la creșă, grădiniță sau afterschool, iar 22% dintre părinții care lucrează întâmpină dificultăți de concentrare la serviciu.

Cercetarea evidențiază presiunea exercitată de responsabilitățile familiale asupra activității profesionale, dar și faptul că angajații evită uneori să discute deschis despre aceste probleme.

Companii precum Merck, BCR și ING susțin inițiativa

Reprezentanții mai multor companii au prezentat exemple de politici dedicate angajaților și au susținut necesitatea unui cadru național de evaluare.

Oussama Jabri, director general al Merck România și responsabil pentru clusterul Europei Centrale, a arătat că firma oferă formule flexibile de lucru, posibilitatea muncii la distanță, zile libere pentru îngrijirea persoanelor apropiate și beneficii pentru fertilitate.

„Oamenii nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă între a fi angajați buni și a fi prezenți pentru familiile lor. Sprijinirea familiilor este o investiție în oameni, în loialitatea și starea lor de bine și, în cele din urmă, în performanța companiei”, a declarat Jabri.

Ionuț Stanimir, director de marketing și comunicare al BCR, a susținut dezvoltarea unor parteneriate între autorități și companii pentru investiții în educație și sprijinirea familiilor.

Silvia Jalea, director de comunicare al ING România, a subliniat că astfel de politici nu trebuie să existe doar pe lista de beneficii oferite la angajare, ci să fie integrate în cultura organizațională.

La conferință a participat și Roxana Elena Ghioca, director general Austrotherm România, care a încurajat implicarea industriei construcțiilor în inițiativă.

România, în fața unei crize demografice. Numărul nașterilor, la cel mai redus nivel din 1930

Propunerea vine pe fondul accentuării declinului demografic.

Potrivit datelor prezentate de organizatorii conferinței, în România au fost înregistrați aproximativ 145.700 de născuți-vii în 2025, cel mai redus nivel anual din 1930 până în prezent.

Scăderea natalității și îmbătrânirea populației pun presiune asupra pieței muncii, sistemelor de protecție socială și capacității economiei de a-și păstra forța de muncă.

Inițiatorii proiectului consideră că măsurile prin care angajatorii sprijină părinții și persoanele care au în îngrijire membri ai familiei pot contribui la păstrarea angajaților și la reducerea dificultăților întâmpinate de familii.

Pentru 2027, obiectivul este elaborarea criteriilor și a mecanismului național de recunoaștere a companiilor Family-Friendly. Deocamdată, nu a fost anunțat un proiect de lege finalizat și nici un calendar pentru introducerea eventualelor facilități fiscale.