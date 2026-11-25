România se apropie de un moment în care felul în care își îngrijește populația vârstnică va deveni un test major pentru sistemul de sănătate, protecția socială, piața muncii și administrația publică.

Aproximativ 3,9 milioane de români au peste 65 de ani, reprezentând 20,5% din populația rezidentă, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În acest context, cea de-a IV-a ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, organizată în 24 și 25 noiembrie, la Palatul Parlamentului, a adus în aceeași dezbatere reprezentanți ai autorităților, specialiști din domeniul medical, cercetători, experți internaționali și reprezentanți ai mediului privat. La eveniment au particiipat peste 1.500 de oameni, alărturi de 120 de speakeri de renume intern și internațional.

Cele două zile de discuții au pus în prim-plan o întrebare care privește întreaga societate: cum poate România să transforme creșterea speranței de viață într-o șansă la o viață mai lungă, mai sănătoasă și mai autonomă? De la prevenție și accesul la servicii medicale până la îngrijirea la domiciliu, sustenabilitatea pensiilor, sănătatea creierului, economia longevității și adaptarea orașelor, temele congresului au evidențiat nevoia unei abordări coordonate și a unor politici publice construite în jurul nevoilor reale ale oamenilor.

5 inițiative pentru 2027

Unul dintre principalele anunțuri ale congresului a fost făcut de dr. Alexandra Dobre, fondatoarea Asociației Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, care a prezentat cinci direcții de acțiune pe care organizația își propune să le dezvolte în 2027.

„Când un om în vârstă nu mai iese din casă, după cât timp își dă cineva seama?”, a fost întrebarea cu care Alexandra Dobre și-a început discursul de deschidere, atrăgând atenția asupra persoanelor vârstnice care ajung să fie izolate și asupra familiilor care nu știu întotdeauna unde să găsească ajutor.

Prima inițiativă vizează lansarea unei clasificări voluntare a companiilor Family Friendly, în cadrul Pactului pentru Demografie. Sistemul va avea criterii publice și niveluri de recunoaștere, urmând să evalueze măsuri precum programul flexibil, zilele suplimentare de concediu plătit pentru îngrijirea membrilor familiei și sprijinul acordat angajaților pentru identificarea serviciilor de care au nevoie.

A doua propunere este introducerea unei noi ocupații în Clasificarea Ocupațiilor din România: „Consilier pentru aparținătorii persoanelor vârstnice și dependente”. Rolul acestuia ar fi să ajute familiile să navigheze între sistemul medical și cel social, să identifice serviciile disponibile, să organizeze îngrijirea și să găsească furnizorii potriviți. Inițiativa presupune pregătirea unei propuneri către Ministerul Muncii, care să includă atribuțiile și cerințele de formare profesională.

A treia măsură anunțată este organizarea primului Târg de Servicii pentru Seniori, la ROMEXPO. Evenimentul ar urma să reunească instituții publice, organizații și furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu, recuperare și tehnologii asistive, astfel încât seniorii și familiile lor să poată afla concret ce servicii există, care sunt condițiile de acces și costurile. Î

n ianuarie 2027, Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă își propune să deschidă oficial Centrul de Zi pentru Seniori, un spațiu dedicat mișcării adaptate, socializării și orientării către servicii. Un element important al proiectului este implicarea seniorilor în propunerea și organizarea activităților.

A cincea direcție vizează extinderea atelierelor de siguranță digitală în biblioteci, centre de zi și localități mici. Participanții vor învăța, folosind propriile telefoane, cum să recunoască mesajele suspecte, să verifice informațiile și să raporteze tentativele de fraudă. În același timp, Alexandra Dobre a atras atenția asupra responsabilității băncilor și instituțiilor publice de a păstra canale de comunicare umană pentru serviciile esențiale.

„Vreau ca, atunci când un om nu mai poate ieși pe ușă, să existe cineva care îi bate la ușă și care știe cum să-l ajute”, a subliniat Alexandra Dobre.

Aceasta a anunțat că, la următoarea ediție a congresului, progresul acestor inițiative va fi evaluat prin rezultate concrete: numărul companiilor clasificate ca fiind Family Friendly, numărul seniorilor care folosesc centrul de zi, comunitățile în care au fost organizate ateliere de siguranță digitală, serviciile prezentate la târg și stadiul propunerii privind noua ocupație.

Angajamentele de la Bruxelles

Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a transmis un mesaj ferm privind impactul îmbătrânirii populației asupra economiei europene și asupra sistemelor de pensii și de îngrijire.

„Europa îmbătrânește, populația de vârstă activă scade. Asta înseamnă presiune pe economie, pe finanțarea pensiilor, pe serviciile de îngrijire”, a declarat aceasta.

Oficialul european a atras atenția că eliminarea discriminării pe criterii de vârstă ar putea genera aproape un milion de locuri de muncă suplimentare și ar aduce 47 de miliarde de euro în plus la PIB-ul Uniunii Europene. Pentru ca persoanele care își doresc să continue să lucreze după vârsta pensionării să poată face acest lucru, sunt necesare programe de formare profesională, competențe actualizate și condiții de muncă adaptate.

„Aici mă refer în primul rând la îngrijirea la domiciliu, un tip de serviciu care înseamnă sprijin pentru un vârstnic pentru a trăi în siguranță, dar și un membru al familiei care poate să își păstreze locul de muncă”, a subliniat Roxana Mînzatu, explicând că responsabilitățile de îngrijire revin cel mai adesea femeilor și le afectează carierele și veniturile.

Pentru România, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a anunțat alocarea a 164 de milioane de euro prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, susținut din Fondul Social European. Din această sumă, 125 de milioane de euro sunt destinate serviciilor de sprijin, inclusiv îngrijirii la domiciliu și formării personalului, iar alte 39 de milioane de euro vor susține adaptarea locuințelor și investițiile în centre de zi. Mînzatu a mai anunțat că, în 2027, Comisia Europeană va prezenta un raport privind legătura dintre pensii și îngrijirea de lungă durată, în condițiile în care siguranța financiară a persoanelor vârstnice depinde atât de venituri, cât și de costul și accesibilitatea serviciilor de îngrijire.

Investiții din fonduri UE

Mihai-Alexandru Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a prezentat investițiile realizate prin PNRR pentru centrele de zi destinate recuperării și asistenței persoanelor vârstnice.

Aproape 400 de astfel de centre au fost finanțate prin program, alături de servicii-suport pentru seniori. Ministrul a subliniat că dezvoltarea infrastructurii trebuie continuată și că parteneriatul dintre instituțiile publice, ONG-uri și mediul privat poate contribui la extinderea serviciilor. La rândul său, Marian Florea, președintele Asociației Administratorilor Publici din România, a susținut nevoia trecerii la politici publice bazate pe prevenție și integrare. El a atras atenția asupra depopulării orașelor mici și a satelor și a subliniat că administrațiile trebuie să construiască nu doar infrastructură, ci comunități în care oamenii să poată trăi în siguranță și cu demnitate la orice vârstă.

Accesul la servicii medicale și la îngrijire pe termen lung a fost una dintre temele centrale ale primei zile a congresului. Larisa Mezinu-Bălan, președinta Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a vorbit despre presiunea asupra bugetului public și despre importanța investigațiilor periodice, inclusiv în absența unei urgențe medicale. „Banii din fondurile publice sunt limitați și prioritari sunt cei acuți”, a declarat aceasta, explicând că investigațiile preventive sunt importante pentru depistarea problemelor și pentru ajustarea tratamentelor

Președintele Comisiei de Sănătate din Senat și medicul Adrian Streinu-Cercel a subliniat legătura directă dintre sănătate și capacitatea de a rămâne activ: „Este important să avem o viață activă, dar și sănătoasă. Cumva se includ una pe cealaltă, căci fără sănătate nu putem fi activi, fără să fim activi ne lasă sănătatea”, a explicat acesta.

Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, a atras atenția asupra dezechilibrului dintre numărul persoanelor care ar putea avea nevoie de servicii geriatrice și numărul medicilor specializați în acest domeniu. Potrivit acestuia, România are aproximativ 300 de medici geriatri, în timp ce cel puțin trei milioane de persoane vârstnice ar putea avea nevoie de îngrijire de specialitate. Rafila a subliniat și preferința multor seniori de a rămâne în propriile locuințe, ceea ce face necesară dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu. Totodată, a încurajat controalele preventive și vizitele periodice la medicul de familie, chiar și atunci când oamenii se simt bine.

Prevenția, o prioritate pentru un sistem de sănătate aflat sub presiune

Prevenția medicală și accesul la servicii de sănătate adaptate nevoilor persoanelor vârstnice au fost teme centrale ale primei zile de congres. Specialiștii au atras atenția că îmbătrânirea nu trebuie privită exclusiv prin prisma bolilor cronice, ci și prin posibilitatea de a preveni complicațiile și de a păstra cât mai mult timp autonomia și calitatea vieții. Livia Stan, Policy & Market Access Director în cadrul MSD, a subliniat importanța educației pentru sănătate și a prevenției pe tot parcursul vieții, inclusiv prin vaccinare.

„Îmbătrânirea e un fenomen biologic inevitabil, dar putem să trecem prin el mai sănătoși cu ajutorul prevenției”, a declarat Livia Stan.

Aceasta a atras atenția că sistemele de sănătate au fost construite, în principal, pentru a trata, iar prevenția trebuie să devină o componentă mult mai importantă a politicilor de sănătate. Vaccinarea nu este destinată doar copiilor și tinerilor, ci trebuie să continue pe tot parcursul vieții, în special în cazul persoanelor vârstnice, mai vulnerabile în fața infecțiilor și a complicațiilor. În aceeași direcție, specialiștii prezenți au discutat despre importanța controalelor periodice, a diagnosticării timpurii, a recuperării medicale și a menținerii mobilității.

Au fost abordate teme precum sănătatea cardiovasculară, infecțiile, medicina personalizată, genetica, nutriția, inflamația și terapiile regenerative. Un accent aparte a fost pus pe faptul că independența unei persoane vârstnice poate fi afectată nu doar de apariția unei boli, ci și de pierderea mobilității după o spitalizare sau de lipsa accesului la recuperare. Menținerea echilibrului, a masei musculare și a capacității de deplasare, prin programe adaptate fiecărei persoane, poate contribui la prevenirea căderilor și la păstrarea autonomiei.

Riscurile online

Riscurile fraudelor online au fost abordate și prin prisma campaniei „Nesupuși Fraudelor”, derulată de ING Bank România împreună cu Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă. În cadrul campaniei, Raluca Voicu, Manager Issuer și Acquirer Fraud Investigations în cadrul ING Bank România, a atras atenția asupra modului în care infractorii exploatează încrederea și emoțiile oamenilor. „Fraudatorii devin din ce în ce mai sofisticați, iar metodele folosite exploatează emoțiile și încrederea oamenilor. Prin această campanie ne dorim să oferim seniorilor instrumente concrete pentru a recunoaște pericolele și pentru a se proteja”, a declarat Raluca Voicu. Campania urmărește să transforme informarea în comportamente concrete de protecție, prin explicarea unor metode precum phishing, spoofing, fraudele de investiții, escrocheriile sentimentale și utilizarea conținutului fals generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Pensii, piața muncii și economia longevității

A doua zi a congresului a adus în prim-plan sustenabilitatea sistemului de pensii, participarea persoanelor vârstnice pe piața muncii și oportunitățile economice generate de creșterea longevității. Discuțiile au evidențiat presiunea demografică asupra sistemelor publice de pensii și nevoia unor soluții pe termen lung, care să țină cont de evoluția populației, contribuții, economisire și diversificarea surselor de venit la pensionare. Participanții au abordat rolul pensiilor private și ocupaționale, dar și importanța informării financiare încă din perioada activă. În același timp, a fost discutată necesitatea combaterii discriminării pe criterii de vârstă și a creării unor condiții care să le permită persoanelor care își doresc și pot să continue să lucreze după vârsta pensionării.

Experiența profesională a seniorilor reprezintă o resursă care poate fi valorificată prin formare continuă, reconversie profesională și formule de lucru adaptate. Conceptul de Silver Economy a fost abordat ca o oportunitate de dezvoltare economică, prin servicii, produse și tehnologii concepute pentru o populație care trăiește mai mult și are nevoi diverse. Tehnologia poate contribui la autonomie, de la soluții de monitorizare și recuperare până la servicii digitale, însă accesul la acestea trebuie însoțit de educație și siguranță.

Orașe mai accesibile și comunități care nu îi lasă pe seniori singuri

Accesibilitatea orașelor, mobilitatea persoanelor vârstnice și combaterea singurătății au fost printre temele aduse în discuție în cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă. Reprezentanți ai Parlamentului, administrației locale și Parlamentului European au vorbit despre nevoia unor comunități construite în jurul oamenilor și despre soluții concrete care să le permită seniorilor să rămână activi, independenți și conectați la viața socială.

Un exemplu concret este proiectul „Lift pentru viață”, prezentat de senatorul Robert Cazanciuc, o inițiativă care urmărește instalarea unor lifturi exterioare la blocurile vechi, construite fără ascensor.

În România, aproximativ trei milioane de persoane locuiesc în astfel de imobile, iar pentru mulți dintre seniori urcatul și coborâtul scărilor a devenit o barieră care îi ține, uneori, captivi în propriile locuințe.

„Ideea proiectului Lift pentru viață e gândită pentru cei care în tinerețe au primit de la stat un apartament într-un bloc cu 4-5 etaje, fără lift, iar acum au îmbătrânit și sunt nevoiți să coboare și să urce scările de 2-3 ori pe zi. Sunt oameni care nu mai ies din casă pentru că nu pot fizic să urce și să coboare scări. Ei cheamă ambulanța doar pentru a merge la medic, fără să aibă neapărat o urgență”, a explicat Robert Cazanciuc.

Senatorul a oferit și exemplul unui bloc din Sectorul 2, unde primăria a aprobat construirea unui lift exterior. La etajul al doilea locuiește un bărbat care împlinește 96 de ani și care, înainte de apariția acestei soluții, ieșea foarte rar din casă.

„Când am început proiectul și am venit în bloc, acest om a venit să se întâlnească cu noi îmbrăcat la costum ca o formă de respect pentru ce se face pentru el. Era bucuros și sunt de părere că trebuie să ne bucurăm de viață. Chiar dacă suntem singuri. Să ne bucurăm de o ieșire singuri în parc sau la film”, a povestit acesta.

Robert Cazanciuc a subliniat că modernizarea orașelor trebuie să răspundă, înainte de toate, nevoilor cotidiene ale locuitorilor. „Schimbarea fațadelor, a aspectului orașelor este extrem de importantă. Dar mai important este să facem ceva util, care răspunde unor nevoi de zi cu zi a oamenilor.” El a precizat că, împreună cu Gabriela Firea și Victor Negrescu, sunt căutate soluții pentru atragerea de fonduri europene destinate construirii acestor lifturi.

La rândul său, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a arătat că accesibilitatea nu este o problemă exclusivă a vârstnicilor, ci privește și familiile tinere și alte persoane cu mobilitate redusă. „Nu doar persoanele vârstnice au probleme de mobilitate, ci și o mămică tânără care trebuie să își care copilul în căruț pe scări. Așa că proiectul Lift pentru viață este util pentru mobilitatea atât a celor vârstnici, cât și a celor mai tineri dintre noi.”

Edilul a vorbit și despre serviciile dezvoltate la nivel local pentru prevenirea izolării sociale: grupuri de sprijin, centre cu activități dedicate seniorilor, servicii socio-medicale și programe de prevenție

„Una dintre ele: cum facem să nu fim niciodată singuri? Creăm grupuri de sprijin. Avem centre în Sectorul 2 în care seniorii au activități dedicate, așa încât să nu stea niciodată singuri. Avem servicii socio-medicale dedicate zonei de tratament și prevenție, programe care să îi pregătească pe seniori pentru provocările zilelor noastre.”

Rareș Hopincă a menționat și reluarea programelor prin care seniorii pot beneficia de tratamente în stațiuni balneoclimaterice. În opinia sa, solidaritatea dintre generații trebuie să se reflecte în politici și servicii concrete: „Toate statele europene, toate democrațiile sunt construite pe solidaritatea între generații. Acestea sunt solidare între ele și se sprijină în orice moment al vieții. Obiectivul nostru, al decidenților, este de a le oferi oamenilor o viață mai bună. De la mic la mare, dacă fiecare trăiește un pic mai bine, comunitatea va trăi mai bine!”

BEI: 2,6 miliarde de euro investite în România în proiecte pentru orașe și zone durabile

Necesitatea de a integra accesibilitatea în toate proiectele de modernizare urbană a fost subliniată și de Snezhina Alex Kovacheva, specialist în finanțarea sectorului public din România la Banca Europeană de Investiții (BEI). Aceasta a arătat că renovarea clădirilor și dezvoltarea infrastructurii trebuie să urmărească nu doar eficiența energetică, ci și confortul și mobilitatea tuturor categoriilor de cetățeni. „Am auzit despre proiectul «Lift pentru viață» și sunt de părere că trebuie să îmbinăm renovarea cu utilitatea clădirilor pentru un plus de confort. Dacă renovăm un bloc, trebuie să ne gândim și la eficiența energetică, dar și la accesibilitate, cum să construim un lift, de exemplu”, a declarat Snezhina Alex Kovacheva.

Reprezentanta BEI a dat și exemple concrete despre modul în care accesibilitatea ar trebui integrată în investițiile publice: mijloace de transport dotate cu rampe, utile atât persoanelor vârstnice care folosesc bastonul, cât și părinților cu copii în cărucioare, respectiv parcuri amenajate cu bănci, toalete, zone umbrite și iluminat public.

„Aceste probleme sunt complexe, dar trebuie să ne concentrăm pe infrastructură”, a subliniat aceasta, arătând că Banca Europeană de Investiții poate susține o gamă largă de proiecte de transport sustenabil și dezvoltare urbană. În ceea ce privește România, Snezhina Alex Kovacheva a menționat că BEI a investit 1,2 miliarde de euro în proiecte, orașe și zone durabile anul trecut, iar în acest an investițiile au ajuns la 2,6 miliarde de euro. De asemenea, în ultimii ani, banca a sprijinit sectoarele Bucureștiului în proiecte de eficiență energetică, cu finanțări de peste 500 de milioane de euro.

„Finanțările sunt importante și noi putem sprijini voința politică, pentru că am văzut că ea există”, a adăugat reprezentanta BEI.

O perspectivă europeană asupra orașelor prietenoase cu seniorii a fost adusă de Gabriela Firea, europarlamentar, printr-un mesaj video transmis participanților la congres. Aceasta a pledat pentru acces mai bun la transport public, clinici, spitale și parcuri, dar și pentru dezvoltarea serviciilor medicale și sociale. A subliniat, totodată, importanța prevenției, a educației pentru sănătate și a activității fizice la vârste înaintate.

„Aș vrea să văd pe stradă seniori care stau drepți, care nu stau împovărați de probleme. Vreau să văd seniori care fac kinetoterapie, sport, pentru că merită. Au muncit o viață întreagă”, a transmis Gabriela Firea. Ea a insistat asupra nevoii ca persoanele vârstnice să fie informate despre menținerea sănătății și prevenirea unor afecțiuni precum osteoporoza.

Concluzia dezbaterilor a fost că longevitatea nu mai poate fi tratată doar ca o temă medicală sau socială. Ea privește modul în care sunt organizate sistemele de sănătate și de pensii, piața muncii, serviciile publice, orașele și relațiile dintre generații. România are nevoie de politici care să transforme anii câștigați în ani trăiți cu sănătate, autonomie și demnitate. Congresul Național de Îmbătrânire Activă este organizat de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă și reprezintă un cadru de dialog între autorități, specialiști, mediul privat și societatea civilă privind provocările și oportunitățile unei societăți în care oamenii trăiesc tot mai mult.