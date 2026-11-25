Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, Alexandru Rafila ridică problema îmbătrânirii populației și a dificultăților întâmpinate de familiile care trebuie să asigure îngrijirea părinților sau bunicilor ajunși la vârste înaintate.

Fostul ministru consideră că discuțiile despre îmbătrânirea populației nu ar trebui să se limiteze la pensii și servicii medicale, ci să includă și dimensiunea socială, economică și familială a fenomenului.



Aproape 4 milioane de români au peste 65 de ani

Potrivit datelor prezentate de Alexandru Rafila, în România trăiesc aproximativ 3,9 milioane de persoane de peste 65 de ani, dintre care 2,35 milioane sunt femei.

Fostul ministru atrage atenția că una dintre cele mai dificile situații apare atunci când persoanele vârstnice își pierd capacitatea de a se îngriji singure.

„Dar ce se întâmplă atunci când un senior își pierde autonomia? Cine îl îngrijește? Unde îl ducem? Ce alternative are familia?”, întreabă Rafila.

Acesta subliniază că problema nu privește exclusiv sistemul sanitar, ci întreaga societate, inclusiv familiile care trebuie să găsească soluții pentru îngrijirea persoanelor dependente.

Îngrijirea vârstnicilor în România, insuficient dezvoltată

Alexandru Rafila invocă evaluările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care semnalează că serviciile de îngrijire pe termen lung din România sunt insuficient dezvoltate și fragmentate între sistemul medical și cel social.

În opinia fostului ministru, sunt necesare măsuri pe trei direcții principale: prevenirea problemelor de sănătate asociate înaintării în vârstă, dezvoltarea îngrijirii la domiciliu și extinderea serviciilor specializate pentru persoanele care au nevoie de supraveghere permanentă.

Un obiectiv important ar trebui să fie păstrarea autonomiei vârstnicilor cât mai mult timp, astfel încât aceștia să poată continua să locuiască în propriile case.

Patru soluții propuse spre dezbatere pentru îngrijirea părinților și bunicilor

Fostul ministru a lansat o consultare publică în care le cere românilor să spună ce variantă ar alege dacă părinții sau bunicii lor nu s-ar mai putea îngriji singuri.

Opțiunile prezentate sunt îngrijirea la domiciliu cu sprijin specializat, centrele de zi care permit întoarcerea acasă seara, centrele rezidențiale specializate și îngrijirea asigurată direct de familie.

Rafila consideră că discuția trebuie să pornească de la calitatea vieții persoanelor vârstnice, nu doar de la speranța de viață.

„Aceasta este adevărata miză: nu doar câți ani trăim, ci cum trăim acești ani și dacă societatea este pregătită să aibă grijă de noi atunci când devenim vulnerabili”, a transmis fostul ministru al Sănătății.