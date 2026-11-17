Social-democratul Alexandru Rafila scrie marți pe Facebook că obiectivul trebuie să fie creșterea finanțării pentru Sănătate către un nivel de 9% din PIB, comparabil cu media europeană.

„Bugetul sănătății deși a depășit 100 de miliarde de lei fiind cel mai mare buget sectorial din România, rămâne sub nivelul de finanțare din Uniunea Europeană și din țările OCDE”, afirmă Rafila.

Acesta atrage atenția asupra structurii acestei finanțări.

„Aproximativ 26% din cheltuielile pentru sănătate sunt suportate direct de populație, inclusiv pentru servicii medicale și medicamente, față de o medie europeană de aproximativ 15. Este o povară prea mare pentru familii”, scrie fostul ministru.

Propunerile lui Alexandru Rafila

O sursă importantă de finanțare este, în opinia lui Alexandru Rafila, îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat. El spune că România colectează aproximativ 32-33% din PIB, în timp ce media europeană este de circa 45%: „O mai bună colectare poate crea resurse suplimentare pentru sănătate. Este un mecanism economic concret, cu efecte care pot fi cuantificate”.

De asemenea, Rafila spune că susține și dezvoltarea unui sistem de asigurări de sănătate complementare și suplimentare.

„Avem nevoie de un mecanism fiscal care să încurajeze aceste asigurări și să ofere pacienților mai multe opțiuni. Nu discutăm despre reducerea pachetului de servicii medicale de bază, ci despre clarificarea modului în care sunt organizate și accesate serviciile. Pacientul trebuie să știe când poate face o analiză sau o investigație și cât are de așteptat. Dacă programarea este disponibilă peste 30 de zile, această informație trebuie să fie transparentă de la început”, explică Rafila.

„O mai bună gestionare a programărilor”

Alexandru Rafila speră că noua platformă informatică integrată a asigurărilor de sănătate va permite o mai bună gestionare a programărilor și va oferi această predictibilitate.

„În România, oamenii aleg adesea nu doar un spital, ci un anumit medic. Dacă doresc să aibă această opțiune, trebuie să existe mecanisme care să o susțină, inclusiv prin asigurări complementare și suplimentare. Predictibilitatea este importantă nu doar pentru pacient, ci și pentru industria farmaceutică și pentru producătorii de echipamente medicale. Aceștia au nevoie să cunoască din timp necesarul de medicamente, investițiile în dotarea spitalelor și calendarul operaționalizării echipamentelor”, mai scrie fostul ministru al Sănătății.

Potrivit acestuia, Sănătatea nu poate fi dezvoltată doar prin majorarea contribuției de la bugetul de stat: „Avem nevoie de o colectare mai bună a veniturilor publice, de diversificarea surselor de finanțare, de asigurări complementare și suplimentare și de un parteneriat funcțional cu industria. Toate acestea trebuie să urmărească același obiectiv: un sistem de sănătate mai bine finanțat, mai eficient și mai apropiat de nevoile pacientului”.