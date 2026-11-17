Predictibilitatea fiscală și reducerea birocrației

Luca Niculescu a subliniat importanța afacerilor din mediul privat pentru economia României, dând asigurări că menținerea predictibilității fiscale este o prioritate pentru Guvernul pe care îl conduce.

„Sunteți 98% din totalul firmelor active din România. Creați locuri de muncă, susțineți comunități, deci contribuiți decisiv la dezvoltarea țării. Cred că responsabilitatea noastră a celor care conducem astăzi România este să vă facem viața ceva mai ușoară. Știm cât este de important pentru o companie să-și poată planifica investițiile și cheltuielile fără teama că regulile se schimbe de la o lună la alta. Ca urmare, menținem cota unică de impozitare, eliminăm impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie anul viitor și evident că nu ne dorim nici taxe noi și nici să le mărim pe cele existente”, a declarat Niculescu, marți.

Un alt obiectiv anunțat de premier vizează reducerea birocrației. „Pentru o firmă mică sau medie, timpul pierdut cu autorizații, formulare și raportări înseamnă bani și energie care pot fi folosite pentru dezvoltare. Ca urmare, ne-am asumat reducerea cu 25% a sarcinilor administrative și cu 30% a termenelor de autorizare”, a mai spus prim-ministrul.

Aderarea la OCDE, motor pentru investiții

În final, premierul a menționat că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) ar putea contribui la atragerea de noi investiții.

„Apropiata aderare a României la OCDE poate fi un sprijin important în această direcție. OCDE, sigur, va însemna investiții mai multe, rapid, imediat după aderare, dar va însemna și standarde mai bune de guvernanță și de politici publice. O administrație mai performantă este ceea ce cred că ne dorim cu toții”, a conchis liderul de la Palatul Victoria.