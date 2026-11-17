Ministrul s-a întâlnit cu Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani, fondatorul și președintele Al Faisal Holding, unul dintre cele mai importante grupuri de investiții din Qatar.

„Am avut o întâlnire deosebit de constructivă cu E.S. Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani, fondatorul și președintele Al Faisal Holding, unul dintre cele mai importante grupuri de investiții din Qatar, cu o prezență internațională puternică în industria ospitalității”, a transmis Daniel Zamfir, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, grupul deține, prin divizia ARTIC, peste 35 de proprietăți hoteliere în Orientul Mijlociu, Europa și Statele Unite, în parteneriat cu branduri precum Marriott, Hilton, Four Seasons, Hyatt, IHG și Radisson.

„Discuțiile au vizat investițiile în România și potențialul uriaș al pieței noastre turistice”, a precizat Zamfir.

Acesta a anunțat că președintele Al Faisal Holding și-a exprimat intenția de a vizita România pentru a identifica proiecte concrete de investiții în industria hotelieră.

„România are resurse, are potențial și trebuie să știe să le valorifice. Avem nevoie de investiții serioase, de parteneriate internaționale solide și de proiecte care să dezvolte economia, să creeze locuri de muncă și să ne pună în valoare avantajele”, a adăugat ministrul.

Invest Qatar ar putea deschide un birou în România

Într-o altă postare pe Facebook, Daniel Zamfir a anunțat că a discutat cu reprezentanții Invest Qatar despre posibilitatea deschiderii unui birou în România, care să acopere Europa Centrală și de Est.

„Este un semnal de interes important și o oportunitate pe care trebuie să o valorificăm”, a transmis ministrul.

Zamfir a precizat că a prezentat avantajele României, printre care poziția strategică la Marea Neagră, Portul Constanța, conexiunile pe Dunăre, accesul la piața europeană și potențialul agricol și turistic.

„Ne interesează atât atragerea investițiilor qatareze în România, cât și sprijinirea companiilor românești care vor să intre pe piața din Qatar”, a explicat acesta.

Ministrul a avut discuții și cu reprezentanții Camerei de Comerț a Qatarului și ai Qatari Businessmen Association.

„Am vorbit despre proiecte în infrastructură portuară, energie, industrie, tehnologie, securitate cibernetică și turism, dar și despre noi parteneriate între companiile din cele două țări”, a precizat Zamfir.

România atrage atenția unui gigant financiar din Qatar

În cadrul vizitei la Doha, Daniel Zamfir a avut discuții și cu reprezentanții Qatar Investment Authority (QIA), fondul suveran de investiții al statului Qatar, care gestionează active estimate la peste 500 de miliarde de dolari.

Potrivit Ministerului Economiei, reprezentanții fondului și-au exprimat disponibilitatea de a analiza investiții în România, în special în energie, turism și inteligență artificială, inclusiv prin achiziționarea unor participații minoritare în companii sau proiecte românești.

„În perioada următoare, vom identifica proiecte pe care să le prezentăm investitorilor”, a declarat ministrul Economiei.

De asemenea, Zamfir s-a întâlnit cu reprezentanții grupului Ali Bin Ali, cu care a discutat despre posibile parteneriate în industria alimentară, securitate și tehnologia informației.

Opt companii românești participă la misiunea economică

La discuțiile din Qatar participă și reprezentanții a opt companii românești: COMES SA, Rig Service SA, SOCEP SA, Humans.ai, Autovehicule DAC SA, ROMARM SA, Prime Batteries Technology și TRANSGAZ SA.

„Vrem să trecem de la discuții la proiecte concrete, investiții și contracte pentru firmele românești”, a subliniat ministrul.

Un nou pas în dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări va fi reuniunea Comisiei Mixte Româno-Qatareze, pe care România o va găzdui în aprilie 2027. Cu această ocazie, autoritățile intenționează să organizeze și un forum de afaceri cu participarea companiilor din ambele state.

„O sa-mi fac un obicei ca in toate deplasarile externe sa fiu insotit de oamenii de afaceri romani interesati in colaborari economice”, a mai transmis Daniel Zamfir.