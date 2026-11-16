„Cel puțin, până în prezent, n-au făcut greșeli. Dar e adevărat că nici n-au făcut nimic. Adică au vorbit, au evaluat situații.Vom vedea în perioada următoare măsura în care acționează în direcția restructurării economiei românești și a aparatului de stat”, a declarat Băsescu.

Întrebat dacă l-ar vedea pe Nicușor Dan într-un parteneriat cu PSD, fostul președinte a declarat că există un parteneriat între actualul președinte și guvern.

„Este clar că există un parteneriat între președinte și guvern. Nu spun că și între președinte și PSD, dar cu guvernul este clar un parteneriat. A sprijinit instalarea acestui guvern și sper că îi va sprijini și în activitatea curentă ca să putem trece peste pragul acesta extrem de dificil”, a declarat fostul șef de stat.

„Puterea o deține PSD”

Acesta a fost întrebat cine are cea mai mare putere, premierul sau liderul PSD? Traian Băsescu a precizat că puterea o deține PSD-ul pentru că este partidul aflat la guvernare.

„Puterea o deține PSD-ul pentru că e partid la guvernare și e partidul cel mai mare. Are șapte miniștri. Premierul trebuie să discute, să negocieze cu ei ce vrea, ca de altfel și președintele”, a declarat Traian Băsescu.

Analizând actualul guvern, Băsescu a mai adăugat:

„Evident că nu suntem într-o situație de conflict, cum a fost între Bolojan și președinte”, a declarat Băsescu.

Referitor la fostul conflict între Bolojan și Nicușor Dan, Traian Băsescu a precizat că a pornit de la „povestea TVA-ului pentru care președintele a semnat în campanie că nu se va mări și primul lucru pe care l-a făcut Bolojan a fost să mărească TVA-ul”, a fost de părere Traian Băsescu.

Executivul Niculescu, compus din majoritate social-democrată, dar și tehnocrați, a fost învestit în 20 octombrie după mai multe încercări eșuate de formare a unui Executiv. Implicarea unor social-democrați la guvernare a fost criticată de voci din PNL și USR, care au decis să intre în opoziție.