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Traian Băsescu: „Aveam îndrăzneala să mă consider egalul lor”. Ce vedeau marii lideri în CV-ul lui: „Ăsta e un bărbat hotărât”

Traian Băsescu spune că, în mandatele sale, s-a considerat egalul liderilor marilor puteri, indiferent cât de mare era țara lor sau câte arme nucleare avea.
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Andreea Tobias
05 nov. 2026, 21:03, Politic
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Întrebat joi seară, la B1 TV, de ce liderii români de azi par să se teamă să vorbească din proprie inițiativă în fața americanilor, Traian Băsescu a explicat cum se raporta el la șefii de stat cu care se întâlnea.

„Eu aveam îndrăzneala normală să mă consider egalul lor. Eram șef de stat. Și nu îmi spuneam: eu am un stat mai mic acasă și el, ia uite câte focoase nucleare are. Ce mă interesează treaba asta?”, a declarat fostul președinte.

Argumentul lui a fost simplu: și el, și ceilalți lideri fuseseră aleși. „Deci eram doi egali”, a spus el.

Băsescu a vorbit despre cum își construia propriile relații cu liderii străini.

Fostul președinte a spus că nu a avut rețineri să respingă propunerile partenerilor mai puternici. Dacă va fi vreodată cazul, a promis că le va face publice, „ca să nu fie dubii”.

Privind o fotografie cu George W. Bush, în care apar și cele două prime doamne, Băsescu a spus că e o amintire frumoasă din mandat.

Căpitanul care și-a dat din nou examenele

Băsescu e de părere că l-a ajutat și meseria. Partenerii străini respectau faptul că era căpitan de cursă lungă și vedeau în asta un om hotărât, spune el.

Fostul președinte a promis și o „poveste extraordinară” legată de Nicolas Sarkozy, pe care o va spune dacă primește acordul fostului lider francez.

Povestea pornește de la brevetul de căpitan, pe care trebuia să îl reconfirme prin examen la fiecare cinci ani. Deși era ministru al Transporturilor, Băsescu s-a dus și și-a dat din nou examenele de comandă, ca să nu îl piardă.

Brevetul valabil, spune el, i-a dat libertatea de a face politică. Dacă cineva se supăra pe el, putea oricând să se îmbarce pe o navă și să câștige suficient cât să trăiască foarte bine.

„Nu intrați în politică până nu știți o meserie”

Băsescu spune că le repetă tinerilor, la toate întâlnirile din ultima vreme, că un politician trebuie să aibă o meserie.

„În politică azi ești, mâine, dacă nu te alege, nu mai ești. Și ce faci când nu mai ești?”, a întrebat el.

„Nu intrați în politică până nu știți o meserie foarte bine. Pentru că așa îți dă libertatea de a face politică așa cum crezi tu”, a mai spus fostul președinte.

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