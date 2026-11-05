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Programări blocate artificial în spitalele publice? Rogobete pregătește noi modificări legislative

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat joi, la Antena 3 CNN, cum intenționează să verifice suspiciunile privind blocarea artificială a programărilor în ambulatoriile spitalelor publice.
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Oana Antipa
05 nov. 2026, 18:16, Politic
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Ministrul spune că datele din sistemele electronice vor fi comparate cu serviciile medicale decontate și cu pontajele medicilor.

Programările, comparate cu decontările către CNAS

După anunțul privind declanșarea controalelor, ministrul a precizat că verificările au început la Spitalul Clinic Colentina din București și că urmează o acțiune la nivel național, care va analiza activitatea din ultimele trei luni.

„Vreau să văd programările din Ambulatorul de Specialitate, care nu mai pot fi modificate pentru că ele au fost înregistrate electronic, contajul medicilor și numărul de deconturi făcute la Casa Națională de Asigurări de Sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat că urmărește eventualele diferențe dintre numărul pacienților înscriși pentru consultații și serviciile raportate spre decontare.

„Pentru că suspiciunea este următoarea: de exemplu, dacă în programator apar 10 pacienți, iar la Casa Națională au fost decontate servicii doar pentru 2 pacienți, asta înseamnă că diferența de 8 sunt, de fapt, pacienți fictivi, care doar blochează programul”, a afirmat acesta.

Rogobete critică diferențele dintre accesul la consultații în sistemul public și cel privat

Ministrul a susținut că posibila ocupare artificială a locurilor ar putea explica situațiile în care pacienții nu reușesc să obțină programări în spitalele de stat, deși găsesc disponibilitate în sectorul privat.

„Fac acest demers destul de greu pentru Ministerul Sănătății, cu un control atât de extins la nivel național, pentru că pare că încă nu tot personalul medical a înțeles că timpul programului de lucru la spitalul public trebuie să trateze pacient în spitalul public, nu în cabinetul propriu privat.”

Declarația vine în contextul sesizărilor primite de Ministerul Sănătății privind perioadele lungi de așteptare pentru consultații.

De ce au fost declanșate verificările în acest moment

Alexandru Rogobete a explicat că, anterior, au fost introduse schimbări legislative menite să simplifice activitatea ambulatoriilor și să faciliteze accesul pacienților la servicii medicale.

Ministrul a arătat că a dorit să evalueze efectele acestor măsuri după câteva luni de aplicare.

În cadrul verificărilor făcute personal pentru obținerea unor programări, acesta a identificat și exemple pozitive, menționând unități medicale din Timișoara și Constanța, unde a primit răspunsuri într-un interval rezonabil.

Experiențele diferite l-au determinat să solicite o evaluare mai amplă a modului în care sunt gestionate programările în spitalele publice.

Rezultatele controalelor vor fi făcute publice

Ministrul Sănătății a anunțat că, după finalizarea verificărilor naționale, va prezenta public concluziile și va analiza necesitatea unor noi intervenții legislative.

„După ce voi termina raportul de control a nivelului național, îl voi face public. Și cel mai probabil că vor veni noi modificări legislative pentru corectarea acestor situații.”

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