Chiria și transportul, mai ieftine pentru tineri. Ce prevede proiectul de lege propus în Parlament pentru salariați

Tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani, care câștigă cel mult 4.000 de lei net pe lună, ar putea primi ajutor pentru plata chiriei și reduceri de 50% la transportul public și la abonamentele de tren.

Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de lege depus în Parlament de deputații Alin Stoica și Diana Stoica, alături de parlamentari ai altor partide.

Scopul acestei inițiative este să îi ajute pe tinerii care își găsesc un loc de muncă, dar care au dificultăți în a-și plăti chiria și transportul din salariu.

Inițiatorii proiectului spun că trecerea de la școală la un loc de muncă și la o viață independentă este una dintre cele mai dificile etape pentru tineri.

Deputatul USR Alin Stoica afirmă că, în urma discuțiilor cu tinerii, a reieșit că un loc de muncă nu le asigură întotdeauna și posibilitatea de a locui pe cont propriu.

„Din consultările cu tinerii a reieșit o problemă clară: un loc de muncă nu îți asigură întotdeauna și banii necesari pentru a locui pe cont propriu. Chiria și transportul consumă o parte importantă din salariu, iar mulți tineri continuă să depindă de sprijinul familiei. Am depus o inițiativă legislativă în ajutorul lor și sper ca ea să fie votată de toate partidele din Parlament. Vrem ca tinerii să-și permită să locuiască în orașele în care muncesc”, a declarat Alin Stoica.

Câți bani ar putea primi tinerii pentru chirie

Proiectul completează Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, introducând un ajutor financiar lunar pentru plata chiriei.

Suma acordată ar urma să depindă de localitatea în care se află locuința închiriată. Astfel, tinerii ar putea primi:

600 de lei/lună pentru locuințele situate în București și Cluj-Napoca

500 de lei/lună pentru locuințele situate în municipiile Constanța, Brașov, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Iași, Timișoara și Oradea

400 de lei/lună pentru locuințele situate în celelalte localități.

Pentru a primi acest ajutor, tinerii trebuie să aibă între 18 și 29 de ani și să lucreze cu normă întreagă, în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui raport asimilat. Venitul salarial net lunar nu trebuie să depășească 4.000 de lei.

Aceștia trebuie și să aibă un contract de închiriere valabil pentru cel puțin șase luni și să nu dețină în proprietate o locuință. Nu vor putea beneficia de sprijin nici tinerii care ocupă o locuință socială, de necesitate, de serviciu sau o locuință destinată tinerilor.

O altă condiție menționată în proiectul de lege este ca proprietarul de la care închiriază să nu le fie rudă până la gradul al IV-lea inclusiv.

Reduceri de 50% la transportul public și la tren

Pe lângă ajutorul pentru chirie, proiectul prevede și reduceri de 50% pentru transportul public local, metropolitan și integrat. Tinerii care îndeplinesc condițiile de venit ar urma să beneficieze și de o reducere de 50% la abonamentele feroviare nominale de navetă.

Măsurile ar putea fi aplicate și tinerilor care lucrează part-time, dacă aceștia urmează cursurile unei instituții de învățământ acreditate.

Indiferent dacă lucrează cu normă întreagă sau parțială, tinerii ar putea beneficia de aceste forme de sprijin pentru o perioadă de cel mult 36 de luni.

Măsurile sunt, în acest moment, propuneri legislative și vor trebui să parcurgă procedura parlamentară pentru a putea intra în vigoare.