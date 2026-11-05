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AUR vine în sprijinul românilor vulnerabili: sprijin financiar sezonier între 300 și 1.200 de lei

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament un proiect de lege care prevede acordarea unui sprijin financiar sezonier între 300 și 1.200 de lei pentru românii vulnerabili, în contextul creșterii prețurilor la energie și al cheltuielilor suplimentare din sezonul rece.
AUR vine în sprijinul românilor vulnerabili: sprijin financiar sezonier între 300 și 1.200 de lei
Mediafax
05 nov. 2026, 12:22, Politic
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Inițiativa legislativă depusă de către deputatul AUR Mihai Negoescu, denumită „Legea iernii”, vizează pensionarii cu venituri reduse, familiile monoparentale, persoanele cu handicap grav sau accentuat și beneficiarii venitului minim de incluziune.

AUR a solicitat dezbaterea și adoptarea proiectului în procedură de urgență, pentru ca sprijinul să poată ajunge în timp util la cei care au nevoie de el.

Am depus în Parlament „Legea iernii” izvorâtă dintr-o inițiativă civică privind acordarea unui sprijin financiar sezonier între 300 și 1200 lei pentru românii cei mai afectați de majorările prețurilor la energie anunțate de Guvern. Am cerut dezbaterea și adoptarea legii în procedură de urgență, fiindcă Executivul lasă practic descoperite în pragul iernii patru categorii de beneficiari”, a declarat deputatul AUR Mihai Negoescu.

Proiectul propune un ajutor financiar diferențiat în funcție de veniturile și situația beneficiarilor, pentru a reduce presiunea cheltuielilor din sezonul rece asupra românilor care se confruntă deja cu dificultăți financiare.

Statul este obligat prin Art. 47 din Constituție să asigure un nivel de trai decent persoanelor și familiilor aflate în situații de vulnerabilitate economică. Sezonul rece constituie o perioadă în care necesitatea asigurării încălzirii locuinței se adaugă cheltuielilor curente pentru alimentație, medicamente, îngrijire și întreținerea gospodăriei. Pentru persoanele și familiile cu venituri reduse, această suprapunere poate determina restrângerea resurselor destinate satisfacerii altor necesități esențiale”, a precizat deputatul AUR.

Concret, inițiativa legislativă prevede acordarea sprijinului financiar o singură dată pentru fiecare sezon rece, fără ca beneficiarii să fie obligați să folosească banii exclusiv pentru plata facturilor la energie. Astfel, ajutorul poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor esențiale, în funcție de nevoile fiecărei persoane sau familii.

Acordarea sprijinului nu este condiționată de utilizarea lui pentru o destinație exclusivă unei anumite categorii de cheltuieli, permițând beneficiarilor utilizarea sumelor în funcție de necesitățile concrete ale propriei situații economice și sociale”, a explicat Mihai Negoescu.

Proiectul stabilește că sprijinul financiar sezonier completează beneficiile sociale existente, fără a le înlocui. Pentru persoanele care primesc și ajutor pentru încălzirea locuinței sunt prevăzute reguli de cumul, astfel încât valoarea totală a celor două forme de sprijin să nu depășească, de regulă, 1.500 de lei. Totodată, proiectul garantează un sprijin sezonier de minimum 300 de lei inclusiv în situațiile în care aplicarea plafonului ar conduce la o sumă mai mică.

Pentru a preveni acordarea nejustificată a mai multor beneficii în aceeași familie sau gospodărie, proiectul prevede acordarea unui singur sprijin, în cuantumul cel mai mare dintre cele aplicabile. Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază însă de sprijin individual, potrivit condițiilor stabilite prin inițiativa legislativă.

Intervenția propusă nu urmărește înlocuirea beneficiilor existente și nici modificarea condițiilor de acordare a acestora, ci o posibilă completare a mecanismelor de protecție socială printr-o prestație financiară suplimentară, acordată într-o perioadă determinată”, a subliniat deputatul AUR.

Prin această inițiativă legislativă, AUR solicită adoptarea de urgență a unei măsuri concrete de sprijin pentru românii vulnerabili, astfel încât nimeni să nu fie nevoit să aleagă între încălzirea locuinței, hrană și medicamente.

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