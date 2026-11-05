Premierul Luca Niculescu vrea măsuri în domeniul energiei. Ce i-a cerut ministrului Dumitru Chisăliță

Anunțul a fost făcut în declarația din deschiderea ședinței de Guvern de joi. Luca Niculescu a spus că miercuri a discutat cu investitorii străini despre mai multe subiecte, inclusiv despre energie.

„Ieri am avut o întâlnire foarte bună la Guvern cu reprezentanții investitorilor străini din România. (…) Energia, după cum știți, este una dintre temele principale de interes pentru investitori. Este importantă pentru nivelul nostru de competitivitate și atractivitate economică. Este foarte, foarte importantă pentru români”, a declarat premierul român.

Luca Niculescu vrea un pachet de măsuri în energie

Luca Niculescu a anunțat că i-a cerut ministrului Energiei să pregătească un pachet de măsuri.

„Ca urmare, i-am cerut domnului Ministru al Energiei să pregătească un raport, pe baza căruia, împreună cu reprezentanții celorlalte ministere implicate, să venim cu un pachet de măsuri prin care să punem mai bine în valoare mix-ul nostru energetic”, a precizat premierul.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, au mai fost măsuri privitoare la securitate, dar și la finanțarea IMM-urilor, start-up-urilor, micro-întreprinderilor și fermierilor.