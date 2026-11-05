Luca Niculescu, întâlnire cu oficialul american Elbridge Colby. Care a fost agenda discuțiilor / Colby, primit și de Abrudean

Premierul Luca Niculescu l-a primit, joi dimineață, la Palatul Victoria, pe subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, aflat într-o vizită oficială în România.

Discuțiile dintre cei doi au vizat aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, cu accent pe domeniul apărării, dar și situația de securitate din zona Mării Negre.

„I-am subliniat Subsecretarului american că Statele Unite au fost și rămân pentru România mai mult decât un partener strategic, fiind un aliat esențial în asigurarea securității noastre și a celei regionale, și i-am transmis aprecierea noastră pentru acest sprijin. La rândul ei, România este un aliat și un prieten de încredere, pe care SUA s-au putut întotdeauna baza, așa cum o arată și istoria recentă”, a transmis Luca Niculescu.

În cadrul întâlnirii, premierul i-a prezentat oficialului american eforturile depuse de Guvern privind alocarea resurselor importante pentru apărare, în contextul limitărilor bugetare.

„Am evidențiat obiectivul Guvernului României de a respecta angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga, concentrându-ne pe modernizarea capabilităților militare și pe creșterea investițiilor în industria de apărare și în infrastructura cu dublă utilizare”, a mai spus Luca Niculescu.

Totodată, partea română și-a exprimat interesul pentru extinderea cooperării cu Washingtonul în domeniul apărării, „inclusiv prin proiecte de producție, mentenanță și sprijin logistic, menite să dezvolte baza industrială de apărare” a României.

„Am analizat situația de securitate la Marea Neagră, incursiunile zilnice de drone și atacurile asupra navelor comerciale, care afectează libertatea de navigație. Am evidențiat relevanța și rolul strategic al regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică. I-am reafirmat oficialului american interesul țării noastre pentru o prezență militară și economică americană mai puternică în România, expunând avantajele strategice și operaționale pe care le oferim pentru întărirea apărării NATO în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic”, a conchis premierul.

Colby, primit și de Abrudean, Nicușor Dan și de ministrul de Externe

Tot joi, Elbridge Colby a fost primit de către președintele Senatului, Mircea Abrudean.

„L-am primit astăzi la Senat pe Subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, Elbridge Colby. Securitatea la Marea Neagră și necesitatea ca aliații NATO să își asume un rol activ și sustenabil în propria apărare sunt subiecte de actualitate constantă pe agenda de politică externă a României. ​Parteneriatul Strategic cu SUA rămâne o ancoră a securității și stabilității României”, a transmis Abrudean într-o postare pe Facebook.

Miercuri, oficialul american a fost primit atât de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cât și de ministrul de Externe Dan Neculăescu.

„Am discutat despre securitatea din regiunea Mării Negre, eforturile României de a promova stabilitatea în această regiune expusă riscurilor, precum și necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru a face față amenințărilor complexe cu care ne confruntăm”, a transmis Nicușor Dan după întâlnirea cu Elbridge Colby.

„L-am primit astăzi (miercuri – n.r.) la MAE pe Elbridge Colby pentru o discuție substanțială privind cooperarea noastră bilaterală în domeniul securității. Ne-am concentrat asupra securității Mării Negre și a eforturilor comune pentru consolidarea NATO”, a spus Neculăescu într-o postare pe X.