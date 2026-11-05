Noul secretar general al Guvernului a renunțat la o înaltă funcție în magistratură. Primul mesaj după numirea în Executivul condus de Luca Niculescu

Noul secretar general al Guvenului, Gabriel Ciprian Ene, a anunțat printr-un mesaj pe Facebook că după aproape 10 ani la Înalta Curte de Casație și Justiție și-a încheiat cariera în magistratură. „După mult zgomot pentru nimic, câteva gânduri la cald: Pe 2 noiembrie am închis un capitol din viața mea. *9 ani și 8 luni în slujba Justiției. 9 ani și 8 luni în care am dat tot ce am avut mai bun pentru Înalta Curte de Casație și Justiție.* Din copilărie m-a urmarit dictonul: ,,Omul sfințește locul!”

Și oriunde am pășit, în carieră sau în afara ei, am încercat să las urme bune, sau măcar, un zâmbet de bunătate orișicui mi-a ieșit in cale. La Înalta Curte am găsit oameni buni și profesioniști adevărați. Prieteni și colegi minunați, care de nenumărate ori s-au lăsat pe ei înșiși și pe familiile lor, pentru ca instanța să funcționeze. Pentru ca justiția să nu se oprească. În ceea ce mă privește: mii de dosare soluționate, peste 40 de judecători de cel mai înalt grad alături de care am lucrat și de la care am învățat enorm, colegi de un profesionalism exemplar, o asociație profesională născută cu multă trudă, mulți prieteni și o viață întreagă de amintiri. Eu am fost unul din magistrații care nu și-au imaginat vreodată că își vor încheia cariera odată cu pensia. Sunt încă un om care visează la o lume mai bună. La un loc care să dea bucurie și mândrie oamenilor care îl animă”, a scris Ene.

Noul secretar general al Guvernului spune că noua funcție înseamnă pentru el o ieșire din zona de confort.

„Din cauza acestei dorințe am ieșit aproape brusc din zona mea de confort și am acceptat, aproape nebunește, propunerea prim-ministrului Luca Niculescu de a ocupa funcția de Secretar General al Guvernului. Îi mulțumesc încă odată cu reverență pentru încrederea acordată! (mulțumiri merită din plin alte câteva persoane, dar toate la timpul lor)”, a transmis Ene.

Mesajul transmis la trei zile de la preluarea funcției este unul cu încărcătură patriotică.

„După trei zile în această funcție, atât pot spune: Iubesc că sunt în slujba României, țară față de care datorez atât de mult și iubesc că sunt în slujba românilor, un popor cum altul nu-i! Nu-mi rămâne decât ca, în tot ceea ce fac, să pot contribui cu energia mea la o fărâmă in plus de Românie mai bună. O Românie a normalității, în care fiecare român să se simtă respectat de cei care conduc această țară. Mulțumesc, Înalta Curte! Mulțumesc, colegii mei!,,Zgomotul” a trecut! Capitolul s-a închis. Povestea continuă! Mulțumesc România, Patria mea!”, a încheiat Gabriel Ciprian Ene.