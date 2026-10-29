UPDATE Decizia prim-ministrului Luca Niculescu privind numirea lui Gabriel Ciprian Ene în funcția de secretar general al Guvernului a fost publicată în Monitorul Oficial.

„Începând cu data de 2 noiembrie 2026, domnul Gabriel-Ciprian Ene se numește în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru”, se arată în decizia semnată de premierul Luca Niculescu.

Știrea inițială: Gabriel Ciprian Ene a fost numit secretar general al Guvernului condus de Luca Niculescu, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

Gabriel Ciprian Ene este magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție din martie 2017.

Acesta este originar din Buzău și ar beneficia de sprijinul fostului premier Marcel Ciolacu, în prezent președintele Consiliului Județean Buzău, potrivit informațiilor publicate anterior de G4Media.

Gabriel Ciprian Ene este soțul deputatei PSD Gabriela Corina Ene, fost primar al comunei Căbești, județul Bihor.

Secretarul general al Guvernului are rang de ministru și coordonează activitatea administrativă a Executivului.

Secretariatul General al Guvernului (SGG) asigură legătura dintre ministere și gestionează procedurile de avizare a actelor normative care ajung pe agenda ședințelor de Guvern.

Instituția are, de asemenea, atribuții în administrarea unor instituții și companii de stat.