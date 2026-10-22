Constantin Toma (PSD): PSD va ieși „extrem de șifonat” din Guvernul Niculescu

Premierul Luca Niculescu nu are nici o șansă să-și impună autoritatea în fața PSD, în noul Guvern, spune primarul Buzăului, Constantin Toma, membru al Partidului Social Democrat, dar o voce critică la adresa actualei conduceri a formațiunii.

El crede că PSD va ieși „extrem de șifonat” din această guvernare.

„Cruciada bunului simț începută de Ilie Bolojan trebuie să continue”, declară primarul.

Constantin Toma spune ce așteptări are de la Guvernul Luca Niculescu

„Nu sunt mari așteptări. Din punctul meu de vedere, acest Guvern de necesitate trebuie să rezolve două probleme urgente. O problemă ține de rectificările bugetare, atât în zona instituțiilor statului, cât și în zona primăriilor, pentru că sunt primării în România care de mult nu mai au bani, deci practic, nu mai pot funcționa. În al doilea rând, este vorba de bugetul pe anul viitor”.

Primarul Buzăului explică mai departe care va fi raportul de forțe în Guvernul Luca Niculescu.

„Se adaugă încă un ministru PSD, este vorba de secretarul general al Guvernului, care are rang de ministru, care va fi independent, dar de fapt pesedist, este vorba de domnul Ciprian Ene, din Buzău, cu soția deputat PSD, dar nu soția e problema. Se știe la Buzău de foarte mult timp că va fi contracandidatul meu pentru funcția de primar din partea PSD-ului, în 2028. Prima lege pe care a dat-o actualul Guvern a fost să modifice statutul angajaților la Secretariatul General al Guvernului, respectiv să nu mai aibă acel curs la Institutul Național de Administrație, la INA. Acest domn magistrat asistent, de fapt grefier la Înalta Curte, dar așa se numește, nu avea aceste cursuri și ca să poată fi numit s-a creat deja prima lege pentru el. Nu are nici un fel de experiență”.

Cine va conduce de fapt Guvernul Luca Niculescu?

Constantin Toma crede că Luca Niculescu nu va reuși să-și impună autoritatea în noul Guvern în fața PSD.

„După părerea mea, n-are nici o șansă, în condițiile în care a pornit deja cu stângul, a propus deja o OUG care a fost aprobată și probabil a apărut azi în Monitorul Oficial, prin care prima decizie este să vii cu un om care nu are nici un fel de experiență, nu a condus niciodată vreun om și vii și-l pui la un mastodont din Guvernul României, are mai mulți angajați decât, probabil, orice… probabil ministrul de Interne are mai mulți angajați decât Secretariatul General al Guvernului. Trebuie un om cu mare experiență aici și cu multă, multă, multă școală”.

În opinia sa, „această cruciadă a bunului simț începută de Bolojan în utilizarea banului public ar trebui să continue, cu Luca Niculescu, fără Luca Niculescu, cu PNL, fără PNL”.

„Audit la ce? La faptul că s-a gestionat bine acest buget?”

Constantin Toma comentează auditul cerut de PSD asupra situației bugetare.

„Audit la ce? La faptul că s-a gestionat bine acest buget? Numai la Ministerul Transporturilor sunt șantiere, angajamente de vreo zece miliarde de euro. S-au început lucrări, nu au mai fost bani, pentru că s-au supracontractat la toate ministerele sume absolut imense și bineînțeles că sunt sume mari de plătit la constructori, dar nici constructorii nu sunt vinovați, nici Guvernul nu e vinovat, Guvernul care a fost, pentru că nu au fost bani, în condițiile în care tu ai început atâtea șantiere, normal că trebuia să și plătești acolo sau trebuia să le oprești la un moment dat”.

Primarul Buzăului a fost întrebat ce soartă va avea PSD după această guvernare.

„Vor încerca să dea cât mai mult vina pe greaua moștenire, dar vor ieși extrem de șifonați, mai șifonați decât înainte, pentru că acum nu se mai pot ascunde în spatele lui Bolojan. Bun, l-ai pus pe Luca Niculescu acolo, dar având în vedere că Guvernul este mai mult pesedist, adică este două treimi pesedist, este evident pentru toată lumea că PSD-ul are întreaga răspundere pentru soarta țării, din acest moment”.