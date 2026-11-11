Prima pagină » Politic » Constantin Toma, despre reforma teritorială propusă de PSD: Sigur va fi o hartă a partidului pentru alegerile din 2028

Constantin Toma, despre reforma teritorială propusă de PSD: Sigur va fi o hartă a partidului pentru alegerile din 2028

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat miercuri, la Digi24, că reforma administrativ-teritorială adusă în discuție în ultimele zile să constituie, de fapt, o strategie prin care social-democrații să obțină cât mai multe voturi la alegerile locale din 2028. „Dacă le reușește, în 2028 vor avea cei mai mulți primari și cei mai mulți alegători”, a spus edilul.
Caz șocant în București. Mamă și fiu, cercetați pentru incest
Caz șocant în București. Mamă și fiu, cercetați pentru incest
„Campionii” de ieri ai reformei administrative cer acum să fie încetinită. Lider PSD: „Trebuie să depășim ipocrizia acestor «farfuridi»”. Până la 18.000 de funcții locale ar putea dispărea
„Campionii” de ieri ai reformei administrative cer acum să fie încetinită. Lider PSD: „Trebuie să depășim ipocrizia acestor «farfuridi»”. Până la 18.000 de funcții locale ar putea dispărea
Scene șocante într-un autobuz din SUA / Doi cai au intrat pe o ușă și au ieșit pe alta
Scene șocante într-un autobuz din SUA / Doi cai au intrat pe o ușă și au ieșit pe alta
Nicușor Dan, mitraliat de Ludovic Orban chiar lângă Ilie Bolojan: „A devenit complicele PSD. Și-a bătut joc de alegători”
Nicușor Dan, mitraliat de Ludovic Orban chiar lângă Ilie Bolojan: „A devenit complicele PSD. Și-a bătut joc de alegători”
Bolojan, după anunțul fuziunii cu Forța Dreptei: Vom iniția discuții cu partidele. Partenerul principal va fi USR
Bolojan, după anunțul fuziunii cu Forța Dreptei: Vom iniția discuții cu partidele. Partenerul principal va fi USR
Diana Nunuț
11 nov. 2026, 17:31, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat miercuri, într-o intervenție la Digi24, că „există o suspiciune rezonabilă” ca reforma administrativ-teritorială menționată în spațiul public în ultimele zile să fie de fapt o strategie a social-democraților de a câștiga alegerile din 2028.

„O primă impresie este că există o suspiciune rezonabilă ca Partidul Social Democrat să deseneze viitoarea hartă electorală, unde ar putea să câștige cât mai mult. Dacă tot se întâmplă chestia asta în 2028, de ce nu este dată o temă, un contract între Guvernul României și Academia Română – care are suficient și cei mai buni specialiști din această țară – să creeze un proiect de țară?”, a spus edilul Buzăului.

El a subliniat că în procesul privind reforma administrativ-teritorială ar trebui să fie implicați toți reprezentanții românilor, nu doar din partea unei singure formațiuni.

„Nu este responsabilitatea unui singur partid. Și toate partidele ar trebui să se implice astfel încât să avem un proiect bun, un proiect rezonabil, pentru că altfel nu vom reuși. De ce să facem treaba pe fugă, cu asumarea răspunderii, ca să facem ce? Măcar să existe un proiect vizat și de președintele României. (…)  Trebuie să avem un proiect care să ducă la câștig pentru această țară și nu numai un câștig electoral pentru anumit partid”, a continuat Toma. 

„Ar fi un proiect prezidențial, cuplând la chestia asta și Academia Română, după care se propune unui comitet format din reprezentanți ai tuturor partidelor care să decidă. Pentru că PSD-ul [are] 22-23%. Până la 100%, românii au ales reprezentanți și de la alte partide și ar trebui să implicăm pe toți reprezentanții românilor”, a mai spus primarul Buzăului. 

Constantin Toma: PSD-ul gândește două-trei mutări în față

Potrivit declarațiilor lui Dragoș Benea de la începutul acestei săptămâni, dacă reforma administrativ-teritorială, care include comasarea localităților mici, va trece, atunci în jur de 15.000 – 18.000 de aleși locali ar urma să nu mai ocupe funcțiile de consilieri, primari, viceprimari după alegerile din 2028.

În legătură cu aceste informații, primarul Buzăului a fost întrebat dacă social-democrații vor pierde primari în urma implementării acestei reforme.

„Totul este posibil, dar dacă această idee este de la PSD, PSD-ul gândește două, trei mutări în față. Cu siguranță va fi o hartă a PSD-ului pentru alegerile din 2028. (…) Iar dacă le reușește în 2028, [social-democrații] vor avea cei mai mulți primari și cei mai mulți alegători”, a conchis edilul Buzăului. 

Recomandarea video

Două secvențe importante din Justiție în care Nicușor Dan a mințit sau s-a contrazis: Listele negre ale jurnaliștilor și dosarele judecătorilor care acuză abuzuri
G4Media
Dan Șucu, la inaugurarea noii baze: „NU există echipă în România mai respectată decât Rapid!” » Cât îl costă energia electrică pentru o zi la Ștefănești
GSP.ro
Marius Tucă lansează bomba: Cred că îl eliberează pe Călin Georgescu înainte de mitingul din 14 noiembrie
Gandul
Cine câștigă Asia Express 2026, de fapt. Surpriza la care puțini se așteptau
Cancan
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță că 134 de parchete mici din țară vor fi desființate și vor fi comasate cu unitățile mai mari, din reședințe de județ
Libertatea
Dr. Mihail Pautov explică de ce vitamina C nu te protejează de răceală. Ce aliment din cămara bunicii a fost asociat cu reducerea inflamației
CSID
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor