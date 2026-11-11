România și Israelul vor să aprofundeze cooperarea în industria de apărare. Ștefan-Radu Oprea s-a întâlnit cu ambasadorul israelian

Ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, s-a întâlnit miercuri, 11 noiembrie, la sediul Ministerului Apărării Naționale, cu ambasadorul Statului Israel în România, Lior Ben Dor.

Potrivit unui comunicat, discuțiile au fost despre relațiile bilaterale dintre cele două țări și posibilitatea dezvoltării cooperării în domeniul apărării și al industriei militare.

Întrevederea a fost o ocazie pentru cei doi oficiali să analizeze stadiul din prezent al relațiilor româno-israeliene și să discute despre modalitățile prin care acestea pot fi îmbunătățite.

„În contextul discuțiilor, punctând stadiul excelent al colaborării bilaterale, ministrul apărării naționale a evidențiat relevanța menținerii relațiilor privilegiate între cele două țări și consolidarea acestora, indicând așteptările și rezultatele concrete în cadrul procesului de modernizare a Armatei României, circumscrise cooperării în domeniul tehnico-militar și al industriei de apărare.”, a transmis MApN.

În cadrul discuției, ministrul Ștefan-Radu Oprea a spus că România și Israelul au o colaborare foarte bună, fiind important ca relațiile privilegiate dintre cele două țări să fie menținute.

„Schimbările survenite în ultimii ani pe piața mondială a echipamentelor de apărare evidențiază necesitatea eficientizării activităților desfășurate în domeniul cooperării în industria de apărare. Împreună putem deveni mai eficienți în această lume complexă și în continuă schimbare”, a declarat Ștefan-Radu Oprea.

Potrivit MApN, „cei doi oficiali au convenit asupra continuării dialogului și cooperării la nivelul forțelor armate și industriilor de apărare în beneficiul ambelor părți”.