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„Ne îndreptăm spre un regim dictatorial”. Răspunsul lui George Simion, după conferința lui Nicușor Dan

George Simion, președintele AUR, i-a răspuns lui Nicușor Dan, după declarațiile făcute într-o conferință de presă susținută marți seară, la Palatul Cotroceni. Liderul partidului din opoziție spune că șeful statului ar încerca să instituie „un regim dictatorial”.
„Ne îndreptăm spre un regim dictatorial”. Răspunsul lui George Simion, după conferința lui Nicușor Dan
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
11 nov. 2026, 17:06, Politic
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George Simion i-a răspuns miercuri lui Nicușor Dan, după ce președintele a explicat, într-o conferință de presă de la Palatul Cotroceni, de ce nu și-a dorit ca AUR să intre la guvernare.

Nu vom răspunde atacurilor și violențelor la care suntem supuși prin aceleași mijloace, tot prin violență. Am intrat astfel în logica tiranilor care au anulat alegerile, tirani care mai au un pas până devin sângeroși. Nu vă temeți, niciodată dictatorii nu au sfârșit bine, a transmis Simion, printr-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

„Noi am refuzat să votăm Guvernul Veștea”

Șeful statului a acuzat partidul din opoziție de ideologii populiste și a subliniat că agențiile de rating nu ar fi considerat un demers bun pentru România intrarea AUR la guvernare.

În replica, George Simion a declarat: „Suntem țintă acum într-un plan pentru scoaterea partidului nostru în afară a legii, înlocuirea conducerii, arestarea lui Călin Georgescu și acapararea celorlalte forțe din societate care nu sunt obediente”, mai susține liderul AUR.

Simion: Ne îndreptăm spre un regim dictatorial

George Simion a lansat, la rândul său, mai multe acuzații la adresa lui Nicușor Dan. Acesta a spus că președintele conduce țara către „un regim de-a dreptul dictatorial”.

România anului 2026 este o țară unde protestele opoziției sunt interzise fără motivație. O țară unde alegerile sunt anulate când nu câștigă cine trebuie.

O țară unde presa este cumpărată, interzisă sau intimidată. Unde justiția răspunde la comenzile sistemului.Opozanții politici sunt ținuți în închisoare și se urmărește interzicerea alegerilor libere, a mai adăugat președintele AUR.

Protestul AUR de sâmbătă, „responsabilitatea personală” a lui Simion

Liderul AUR l-a acuzat pe șeful statului de ingerințe în anularea protestului simpatizanților lui Călin Georgescu de sâmbătă.

Nicușor Dan a recunoscut ieri că este implicat direct în interzicerea protestului de sâmbătă. Da, Constituția zice altceva. Românii zic altceva. Libertatea adunărilor publice nu poate fi anulată nici de Ciucu și nici de Nicușor. […] Dacă vreo instituție a statului român o va cere, îmi asum responsabilitatea personală pentru organizare. În momente critice se văd caracterele”, a concluzionat Simion.

Protestul organizat de AUR în acest weekend în București nu a obținut avizele necesare de la Primăria Capitalei. În ciuda respingerilor, George Simion a declarat că va fi prezent la miting. 

Manifestațiile ar urma să înceapă din fața Palatul Parlamentului, iar participanții vor pleca în marș către Arestul Central, acolo unde se află Călin Georgescu, fostul candidat la alegerilor prezidențiale.  

Președintele AUR i-a încurajat pe cei nemulțumiți de mesajul președintelui să se înscrie în partidul său.

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