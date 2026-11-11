Nicușor Dan, mitraliat de Ludovic Orban chiar lângă Ilie Bolojan: „A devenit complicele PSD. Și-a bătut joc de alegători”

Ludovic Orban nu și-a menajat fostul aliat politic, Nicușor Dan, în conferința de presă susținută miercuri, 11 noiembrie, alături de Ilie Bolojan, președintele PNL.

Întrebat dacă viitorul pol politic de centru-dreapta, pe care liberalii intenționează să îl construiască pentru alegerile din 2028 și 2030, ar putea susține candidatura lui Nicușor Dan pentru un al doilea mandat prezidențial, Orban a răspuns printr-o serie de acuzații la adresa șefului statului.

„Eu nu vă pot spune decât părerea mea personală. Dezamăgirea mea față de Nicușor Dan este mai mare decât dezamăgirea față de Klaus Iohannis în al doilea mandat. Dar poziția mea e publică, cunoscută. M-am exprimat public pe tema asta”, a declarat Ludovic Orban.

Fostul premier a continuat, acuzându-l pe președinte că ar fi abandonat angajamentele asumate în fața electoratului și că ar fi ajuns să sprijine interesele PSD.

„Cine și-ar fi putut imagina că un președinte poate să încalce aproape toate angajamentele pe care le-a luat în fața oamenilor în momentul în care le-a cerut votul, să devină complicele PSD și al tuturor forțelor care își doresc privilegii și control nedemocratic asupra societății românești și asupra punctelor strategice din societatea românească?”, a afirmat Orban.

„Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan este un președinte care și-a bătut joc de alegătorii care i-au acordat încrederea”, a adăugat Orban.

Orban, întrebat dacă Nicușor Dan este un președinte capturat

Întrebat ulterior dacă îl consideră pe Nicușor Dan un președinte „capturat”, liderul Forței Dreptei a evitat să formuleze un nou răspuns și a insistat că poziția sa este deja cunoscută.

„Nu vă mai răspund, dar părerea mea o cunoașteți. Aici suntem ca să discutăm despre subiectul fuziunii”, a spus Orban.

El a precizat că, după finalizarea fuziunii cu Forța Dreptei, PNL va fi cel care va stabili pozițiile oficiale în raport cu șeful statului.

„După realizarea fuziunii, în mod evident, Partidul Național Liberal va hotărî toate pozițiile publice legate de președintele Nicușor Dan”, a adăugat Ludovic Orban.

PNL și Forța Dreptei pregătesc fuziunea prin absorbție

Conducerea PNL a aprobat, duminică, 8 noiembrie, începerea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei.

Miercuri, 11 noiembrie, conducerea Forței Dreptei a aprobat, la rândul său, începerea negocierilor cu PNL, potrivit informațiilor apărute în presa centrală.

Fuziunea reprezintă primul pas al proiectului anunțat de Ilie Bolojan privind constituirea unui „pol de modernizare”, prin reunirea forțelor politice de centru-dreapta și pregătirea unei oferte electorale pentru alegerile din 2028.

Luni, 9 noiembrie, Bolojan a declarat că Ludovic Orban ar urma să aibă un rol important în PNL după finalizarea fuziunii, invocând experiența politică a fostului premier.

„Consider că domnul Ludovic Orban, cu experiența pe care o are, cu profilul pe care și l-a creat în acești ani, va avea cu siguranță o poziție de reprezentare importantă”, a afirmat Bolojan, răspunzând unei întrebări adresate de MEDIAFAX.

Ludovic Orban a fost președintele PNL și premier al României, dar a părăsit formațiunea în 2021, pe fondul conflictelor cu conducerea de atunci a partidului. Ulterior, a înființat Forța Dreptei.