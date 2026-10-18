Ilie Bolojan respinge acuzația că PNL a cedat unui „șantaj”. Ce spune despre relația cu USR și candidatura la Cotroceni

Liderul liberal susține că cele două formațiuni trebuie să lucreze împreună dacă vor să ofere o alternativă politică serioasă, în timp ce, întrebat despre o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2030, a răspuns că „nu se pune problema unei astfel de candidaturi”.

Bolojan a fost întrebat despre criticile lansate de lideri ai USR după deciziile politice din ultimele zile, inclusiv despre acuzația fostului președinte al partidului, Cătălin Drulă, potrivit căreia liberalii ar fi cedat în fața unui „șantaj”.

Bolojan, despre acuzația de „șantaj”: „Am luat o decizie rațională pentru această țară”

Premierul interimar a respins această interpretare și a susținut că decizia luată a fost determinată de responsabilitatea guvernării.

„Am luat o decizie rațională pentru această țară. Am spus că e foarte ușor să fii radical, să ai poziții altfel principiale, să ne înțelegem foarte bine, cât timp nu ai responsabilitatea unei funcții. Iar relațiile dintre PNL și USR cred că sunt de natură a fi cele pe care le-am consolidat pe parcursul acestei guvernări”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă relațiile cu USR s-au deteriorat în ultimele zile, liderul PNL a invocat experiența colaborării din timpul guvernării și a făcut o distincție între partidele care, în opinia sa, și-au respectat angajamentele și formațiunea care ar fi provocat destrămarea coaliției.

„Pe parcursul acestei guvernări, am constatat că am avut partide cu care ne-am respectat. USR, UDMR, în care, sigur, n-am fost de acord cu toate lucrurile, cu toate abordările, dar am tras împreună ca lucrurile să meargă înainte. Și a fost un partid care n-a respectat înțelegerile, n-a respectat pe nimeni, a fugit de responsabilitate, a dinamitat coaliția”, a afirmat Bolojan.

„Relația cu USR va putea fi construită în perioada următoare”

În pofida divergențelor actuale, premierul interimar spune că vede posibilă continuarea colaborării dintre PNL și USR. Bolojan a susținut că miza nu ar trebui să fie un calcul politic conjunctural, ci formarea unei alternative capabile să obțină o susținere parlamentară mai importantă.

„Suntem în situații diferite și deci relația cu USR va putea fi construită în perioada următoare, dar nu pentru că e din nou un calcul politic de oportunități. Pur și simplu, dacă vrem să oferim o alternativă serioasă, atunci trebuie să construim un proiect serios. Și românii nu vor să vadă două, trei, patru, cinci partide care ele se împung unele pe altele, vor să vadă un proiect serios”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a indicat colaborarea dintre grupurile parlamentare drept exemplu pentru modul în care cele două partide ar putea continua să lucreze împreună.

„Și dacă analizele vor arăta că aceasta este soluția, nu văd de ce, dacă am construit până acum o parte din acest capital de încredere, n-am putea să lucrăm în perioada următoare să continuăm acest lucru. Și e ceea ce fac grupurile noastre parlamentare, care au făcut o înțelegere să colaboreze, care depun proiecte în comun. Pentru că una este să ai 15% sau 13%, și alta este să ai peste 25% în Parlament”, a afirmat premierul interimar.

„Trebuie să lucrăm împreună”

Bolojan a argumentat că o asemenea colaborare ar crește capacitatea celor două formațiuni de a transforma inițiativele politice în legi, chiar dacă PNL și USR vor continua să aibă poziții diferite în anumite probleme.

„Capacitatea de a face ca acele proiecte să devină legi este mult mai mare. Și v-am spus, trebuie să lucrăm împreună. La asta nu văd niciun fel de problemă”, a spus liderul liberal.

„Pozițiile pot fi, la un moment dat, divergente, ceea ce își permit unii, poate nu își permit ceilalți, abordările unora sunt diferite de ale celorlalți, dar dacă vrem să venim cu oferte serioase, atunci trebuie să facem analize cât se poate de clare și să venim cu propuneri credibile pentru români”, a adăugat Ilie Bolojan.

Va candida Bolojan la prezidențialele din 2030?

Premierul interimar a fost întrebat dacă intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din 2030.

Bolojan nu și-a anunțat o asemenea intenție și a spus că obiectivul său este consolidarea PNL și construirea unui „pol de modernizare” pentru România.

„Voi face tot ce ține de mine pentru ca Partidul Național Liberal să fie o alternativă serioasă. Să vină cu o ofertă politică și să construim un pol de modernizare pentru România. Aceasta este provocarea pe care o am și voi folosi experiența pe care am câștigat-o în toți acești ani pentru a veni cu soluții corecte pentru România, pentru a nu crea așteptări care nu pot fi onorate și pentru a veni cu lucruri care stau în picioare și care pot să creeze condiții pentru dezvoltare sau pentru prosperitate”, a declarat acesta.

Răspunsul său referitor la scrutinul prezidențial din 2030 a fost explicit în privința intențiilor actuale.

„Nu se pune problema unei astfel de candidaturi și până în 2030 avem 2028. Este un an foarte important pentru că avem alegeri parlamentare și dacă vrei să faci ceva în România, ai nevoie de o forță puternică”, a afirmat Bolojan.

Bolojan își fixează ținta pentru 2028

Premierul interimar consideră că principala miză politică pentru PNL este, deocamdată, scrutinul parlamentar din 2028 și obținerea unei reprezentări suficient de puternice pentru a putea susține reforme.

„Trebuie să rupi cu bolile, cu metehnele pe care le-am acumulat în acești ani și asta nu se poate face fără un guvern care se bazează pe o pondere parlamentară care îi permite să facă reforme, să corecteze nedreptăți, să îndrepte lucrurile, pentru că la fiecare acțiune puternică de a corecta lucrurile, ai o reacțiune pe măsură”, a declarat liderul PNL.

Bolojan a invocat inclusiv experiența propriului mandat pentru a argumenta limitele pe care o formațiune cu o pondere parlamentară redusă le întâmpină atunci când încearcă să impună reforme.

„Am văzut asta în acest mandat. Cu 15% nu poți să faci mai mult. Oamenii trebuie să înțeleagă atunci când îți cer ceva, trebuie să fie conștienți de forța pe care o ai”, a spus premierul interimar.

În final, Bolojan a insistat că prioritatea politică trebuie să fie atragerea unei susțineri mai mari pentru proiectul de modernizare pe care spune că PNL dorește să îl promoveze.

„Dacă nu vom putea convinge cei care dorim să modernizăm România, să dăm perspectivă într-adevăr europeană, inclusiv din punct de vedere al comportamentelor instituționale, al condițiilor de prosperitate acestei țări, nu poți să faci cu aceste procente și asta va trebui să ne concentrăm în perioada următoare. România se schimbă de la Palatul Victoria, din cele peste 3.200 de localități pe care le avem în România și o schimbă fiecare român”, a declarat Ilie Bolojan.