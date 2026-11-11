Bolojan, după anunțul fuziunii cu Forța Dreptei: Vom iniția discuții cu partidele. Partenerul principal va fi USR

„Vom iniția în perioada următoare discuții cu toate partidele care înțeleg că pentru a reforma România e nevoie (…) de coagularea forțelor politice și, în mod evident, partenerul principal în aceste discuții va fi USR”, a declarat miercuri Ilie Bolojan.

Liderul liberal a precizat că discuțiile nu se vor limita la USR și că PNL va încerca să atragă toate formațiunile care vor să participe la proiectul său politic.

Bolojan a susținut că este nevoie de o alternativă la ceea ce a numit „axa PSD-AUR”.

„Vom discuta cu toți cei care vor să-și aducă energiile la acest proiect important pentru România, pentru că fără o alternativă serioasă la această axă pe care o vedem construindu-se PSD-AUR nu vom putea face nimic”, a spus liderul PNL.

Acesta a mai spus că negocierile vor presupune eforturi de convingere și că perioada următoare nu va fi una ușoară.

Președintele PNL a anunțat miercuri începerea negocierilor pentru fuziunea dintre Partidul Național Liberal și Forța Dreptei, condusă de Ludovic Orban. Discuțiile vor fi finalizate până la începutul lunii decembrie, iar fuziunea va fi finalizată „în primul trimestru al anului viitor”.