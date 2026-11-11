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Ilie Bolojan anunță fuziunea PNL cu Forța Dreptei: Bine ai revenit acasă, Ludovic Orban!

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat începerea negocierilor pentru fuziunea dintre Partidul Național Liberal și Forța Dreptei, condusă de Ludovic Orban. Discuțiile vor fi finalizate până la începutul lunii decembrie, iar fuziunea va fi finalizată „în primul trimestru al anului viitor”.
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Radu Mocanu
11 nov. 2026, 13:47, Politic
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Ilie Bolojan a anunțat primul pas pentru realizarea Polului Modernizării, proiect descris drept  necesar pentru România, susținând că dezvoltarea țării are nevoie de reforme profunde. 

„Astăzi e o primă discuție cu domnul Ludovic Orban, ca efect al deciziilor celor două partide, PNL și a Forței Dreptei, de ieri, de a fuziona. Acest proiect este unul necesar pentru România, pentru că suntem într-o situație în care dezvoltarea și-a atins limitele, iar pentru ca România să meargă mai departe și să se dezvolte, avem nevoie de reforme profunde. Aceste reforme înseamnă să avem un stat care nu-și mai risipește banii, un stat care oferă servicii mai bune cetățenilor, un stat care combate privilegiile și nedreptățile, care pune economia pe baze sănătoase, care răsplătește munca, un stat în care se poate prospera”, a declarat președintele PNL. 

Alternativă la „axa PSD–AUR”

Ilie Bolojan a declarat că urmărește crearea unei alternative serioase la „axa PSD AUR”, prin coagularea tuturor forțelor reformiste de pe scena politică sau din societatea civilă. 

„E nevoie și ne propunem să aducem împreună toate energiile din societate, toate organizațiile și toți oamenii competenți care vor să fie parte acestei schimbări și să lupte pentru România de mâine, pentru România modernă. Pentru asta ne propunem și ceea ce se întâmplă în această perioadă este un prim pas și indiferent de declarațiile care se fac în spațiu public, vedem că există o axă PSD AUR, care chiar în aceste zile în Parlament continuă să captureze instituțiile statului, iar ceea ce urmărim este să oferim o alternativă serioasă”, a continuat fostul premier. 

Calendarul fuziunii

Președintele PNL a anunțat și un calendar privind realizarea fuzunii, termenul final fiind „primul trimestru al unui următor. 

„Am stabilit că până la începutul lunii decembrie vom finaliza negocierile de fuziune și cel mai târziu, în primul trimestru al anului viitor, vom parcurge procedurile statutare, Consilii Naționale și Congrese pentru a încheia acest proiect politic și pentru a continua construcția, începând cu prima parte anului viitor”, a mai spus Bolojan. 

„Îi mulțumesc domnului Ludovic Orban și colegilor din Forța Dreptei pentru această decizie. Bine ai revenit acasă!”, a conchis Ilie Bolojan. 

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