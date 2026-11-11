Atac cibernetic atribuit unui grup de hackeri ruși, dejucat de SRI. Instituție guvernamentală vizată

Tentativa de compromitere a sistemelor informatice a fost descoperită în decembrie 2025, iar intervenția Centrului Național Cyberint a permis contracararea atacului și remedierea efectelor acestuia.

Potrivit informațiilor transmise miercuri, de SRI, atacatorii au exploatat mai multe vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft pentru a încerca să compromită infrastructura informatică a instituției vizate.

În urma intervenției specialiștilor Centrului Național Cyberint, atacul a fost oprit, iar serviciul de e-mail afectat a fost remediat.

SRI: Nu au fost furate date sensibile

Reprezentanții Serviciului Român de Informații precizează că, în urma investigațiilor, nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile. Cu alte cuvinte, autoritățile nu au descoperit dovezi că informații confidențiale ar fi fost extrase din sistemele informatice atacate.

SRI susține că beneficiarii legali au fost informați cu privire la incident, iar situația a făcut obiectul cooperării cu partenerii europeni din comunitatea de intelligence, precum și cu structurile de la nivelul Uniunii Europene și NATO.

Investigațiile continuă. Sunt analizate și alte atacuri atribuite Rusiei

Centrul Național Cyberint desfășoară în continuare investigații complexe, care vizează inclusiv alte incidente și secvențe asociate unor campanii cibernetice atribuite Federației Ruse.

SRI anunță că va continua acțiunile de identificare și investigare a tentativelor de compromitere a instituțiilor din România, în contextul amenințărilor cibernetice care vizează infrastructura informatică națională.

Gruparea APT TURLA este menționată de SRI drept actorul cibernetic rus implicat în tentativa de atac identificată la sfârșitul anului trecut.