Acord pentru bugetul UE din 2027. Siegfried Mureșan: România poate beneficia de mai mulți bani pentru transport, energie, educație și agricultură

„După ore întregi de negocieri, am ajuns la un acord cu reprezentanții Consiliului și Comisiei Europene asupra bugetului Uniunii Europene pentru 2027”, a anunțat, miercuri, Siegfried Mureșan pe Facebook.

El spune că, în echipa de negociere a Parlamentului European, a cerut mai mulți bani pentru proiectele de care oamenii au nevoie.

„Am obținut 300 de milioane de euro în plus pentru prioritățile Parlamentului, față de propunerea actualizată a Comisiei Europene”, a adăugat europarlamentarul.

Potrivit lui Siegfried Mureșan, acordul prevede 22,5 milioane de euro în plus pentru legăturile de transport și energie, 14 milioane de euro pentru programul Erasmus+ și 21,5 milioane de euro pentru Horizon Europe.

De asemenea, au fost obținute suplimentări de 2 milioane de euro pentru tinerii fermieri și 5 milioane de euro pentru promovarea produselor agricole europene.

În domeniul siguranței, bugetul prevede încă 25 de milioane de euro pentru gestionarea frontierelor, 10 milioane de euro pentru securitate internă și alte 10 milioane de euro pentru mobilitate militară.

Europarlamentarul a subliniat că suplimentările sunt destinate întregii Uniuni Europene, iar România trebuie să valorifice oportunitățile de finanțare prin proiecte bine pregătite.

Acordul privind bugetul UE pentru 2027 urmează să fie votat de Parlamentul European și de Consiliu.