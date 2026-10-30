Fostul ministru interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, despre rectificare: Zero lei pentru sprijinul urgent de care au nevoie fermierii

Tánczos Barna susține vineri, într-o postare pe Facebook, că, la rectificarea bugetară, MADR a pierdut peste 400 de milioane de lei din fondurile naționale.

„Deși a beneficiat de o rectificare pozitivă pe partea de fonduri europene, nu a primit niciun leu pentru schemele de ajutor de stat aprobate de Parlament în 2026”, a scris fostul ministru.

El speră că Guvernul va mai aproba o rectificare bugetară și va aloca fondurile necesare pentru a evita „un dezastru pentru fermieri”.

„Constrângerile bugetare nu pot fi un răspuns la problemele agricultorilor”, adaugă Tánczos Barna.

El susține că alte state membre au valorificat la maximum oportunitățile oferite de Cadrul temporar de ajutor de stat pentru criza din Orientul Mijlociu și au sprijinit fermierii care se confruntă cu prețuri record la motorină și îngrășăminte: „România trebuie să facă același lucru!”.

Tánczos Barna și-a exprimat încrederea că noul ministru al Agriculturii nu va renunța la demersurile pentru obținerea finanțării.

Potrivit rectificării bugetare, au fost diminuate sume care depășesc 3 miliarde lei, cele mai mari fiind la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (−1,09 miliarde lei), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (−0,56 miliarde lei), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (−0,49 miliarde lei), Ministerul Educației și Cercetării (−0,28 miliarde lei) și Ministerul Energiei (−0,25 miliarde lei).

Pe de altă parte, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se asigură suplimentar 1,47 miliarde lei pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.