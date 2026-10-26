Fructe rezistente la secetă și alimente obținute prin tehnologii moderne. Câtă încredere au europenii în noile produse

În același timp, majoritatea recunosc că inovația ar putea ajuta agricultura să răspundă schimbărilor climatice, dăunătorilor și problemelor de aprovizionare, arată un nou Eurobarometru publicat de Comisia Europeană.

51% au o percepție negativă asupra alimentelor inovatoare

Noul Eurobarometru special privind inovarea alimentară arată o atitudine prudentă în rândul populației UE față de produsele dezvoltate prin tehnologii și metode noi.

La nivelul Uniunii Europene, 51% dintre respondenți declară că au o percepție negativă asupra produselor alimentare inovatoare, în timp ce 39% le privesc pozitiv.

Una dintre explicațiile indicate de sondaj este lipsa informațiilor. Aproximativ 72% dintre europeni spun că nu se consideră bine informați în privința alimentelor, ingredientelor și culturilor inovatoare.

Datele indică o legătură puternică între gradul de informare și acceptarea acestor produse. Dintre persoanele care se consideră bine informate, 72% au o percepție pozitivă. Procentul scade la numai 27% în rândul celor care spun că nu sunt bine informați.

Tinerii sunt mai deschiși la noile alimente

Vârsta, educația și mediul de rezidență influențează, de asemenea, atitudinea consumatorilor.

Peste jumătate dintre persoanele cu vârste sub 39 de ani declară că se simt confortabil în raport cu alimentele inovatoare. În categoria celor de cel puțin 55 de ani, proporția este de numai 34%.

Acceptarea este mai ridicată și în rândul persoanelor cu un nivel superior de educație.

Diferențe apar și între mediul urban și cel rural. Peste jumătate dintre locuitorii marilor orașe se declară confortabili cu alimentele dezvoltate folosind tehnici moderne, în timp ce în sate și zone rurale procentul este cuprins între 42% și 46%.

Familiaritatea contează la rândul său: 59% dintre cei care auziseră anterior despre alimentele inovatoare se simt confortabil cu acestea, față de numai 32% dintre persoanele care nu fuseseră expuse anterior subiectului.

Culturile rezistente la secetă au cea mai mare acceptare

În pofida rezervelor, europenii văd și avantajele pe care tehnologiile alimentare le-ar putea aduce.

Aproape șapte din zece respondenți, respectiv 68%, consideră că inovația poate oferi fermierilor și producătorilor de alimente instrumente suplimentare pentru a face față unor probleme precum schimbările climatice, dăunătorii, resursele limitate sau perturbarea lanțurilor de aprovizionare.

Dintre exemplele prezentate participanților la sondaj, cea mai mare acceptare au avut-o fructele și legumele provenite din culturi adaptate la secetă, dăunători sau fenomene meteorologice extreme.

Jumătate dintre respondenți au declarat că s-ar simți confortabil cu asemenea produse.

85% vor etichete și explicații clare

Transparența apare drept una dintre principalele condiții pentru creșterea încrederii consumatorilor.

Un procent de 85% dintre respondenți consideră că produsele alimentare inovatoare ar trebui să aibă denumiri clare și să ofere informații ușor de înțeles despre modul în care au fost produse, ingredientele pe care le conțin și originea lor.

Comisia Europeană consideră că rezultatele pot fi folosite în elaborarea viitoarelor politici privind cercetarea și inovarea alimentară, dar și pentru o mai bună comunicare cu publicul.

Datele sunt relevante inclusiv pentru inițiativa europeană Food 2040, care urmărește dezvoltarea unor sisteme alimentare mai competitive, reziliente și sustenabile.

Peste 26.000 de persoane au participat la sondaj

Eurobarometrul special a fost realizat în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene în perioada 22 mai – 24 iunie 2026.

În total, au fost intervievate 26.456 de persoane cu vârsta de cel puțin 15 ani.