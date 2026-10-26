Zelenski confirmă o întâlnire la Bruxelles cu reprezentanții UE, SUA și NATO pentru a discuta propunerea de pace cu Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Bruxelles-ul va găzdui, în această săptămână, o reuniune la nivel înalt privind securitatea, la care vor participa delegații din Statele Unite, Uniunea Europeană (UE), NATO și Ucraina, potrivit AFP.

Discuțiile se vor concentra pe propunere de încetare a războiului cu Rusia și pe demersurile începute la reuniunea din Norvegia și în timpul vizitei emisarului american la Sankt Petersburg.

Într-un interviu acordat emisiunii de televiziune TSN.Tyzhden, Volodimir Zelenski a spus că la reuniunea de la Oslo a discutat în mod direct cu emisarul american Steve Witkoff.

La întâlnire au participat și consilieri pentru securitate din mai multe țări europene, alături de reprezentanți ai UE și NATO.

Președintele ucrainean a precizat că, după ce a primit informații de la Witkoff despre discuțiile acestuia cu președintele rus Vladimir Putin, la Sankt Petersburg, a fost propusă organizarea unei noi reuniuni la Bruxelles.

Discuțiile dintre emisarul american și liderul rus au vizat concluziile întâlnirii de la Oslo. Potrivit lui Zelenski, reuniunea de la Bruxelles ar putea avea loc marți sau miercuri.

„Acum nu se dorește doar o informare (despre contactele din Rusia), ci o discuție aprofundată despre securitate, garanții și UE”, a subliniat Zelenski. „Se dorește o reuniune săptămâna aceasta, la Bruxelles”, a adăugat el, potrivit agenției ucrainene de știri Ukrinform.

Liderul ucrainean a spus că la discuții vor participa delegații din SUA, Ucraina, UE și NATO. „Nu știu dacă vor mai fi și alți participanți în acest grup la Bruxelles, având în vedere că acolo își au sediul NATO și UE”, a precizat el.

„Sancțiunile au fost impuse din cauza agresiunii, nu pentru a crea o oportunitate de a purta discuții”, a argumentat președintele ucrainean.

„Am sentimentul – și am trăit destul – că, atunci când vorbim despre loialitatea Rusiei, nu ar trebui să o cumpărăm cu acel preț. Dacă continuăm fără sancțiuni și într-un format trilateral, am putea ajunge într-o situație în care nimic nu mai este clar; și ce s-ar întâmpla atunci?”, s-a întrebat el.

„Sancțiunile ar fi fost deja ridicate”, a spus Zelenski.

„Cine ar mai avea atunci forța pe care am avut-o la începutul războiului – de a impune din nou toate sancțiunile, de a uni oamenii astfel încât să existe peste 20 de pachete de sancțiuni la nivel mondial? Din acest motiv, sunt foarte prudent în această chestiune”, a adăugat liderul ucrainean.

Zelenski propune un armistițiu energetic

Totodată, Volodimir Zelenski a spus că este dispus să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

„Un armistițiu energetic. Ar putea funcționa”, a sugerat el, după ce mai multe apeluri pentru un acord în acest domeniu nu au avut rezultate.

Președintele ucrainean a mai spus că Kievul „nu observă cereri din partea marilor țări europene de a ridica sancțiunile și de a restabili alianțele energetice cu Rusia”.

„Nu văd așa ceva, mai ales că noi am reacționa. Eu aș reacționa”, a mai declarat Zelenski.

El a recunoscut, totuși, că unele state membre ale UE depind în continuare de petrolul și gazele furnizate de Moscova.

Acesta a mai declarat că eforturile diplomatice „avansează” către un posibil acord de pace. „Trebuie să avansăm pe toate fronturile”, a afirmat el, adăugând că a fost posibilă „deblocarea formatului de negocieri”.