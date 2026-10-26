MADR schimbă schema de sprijin pentru fermierii afectați de secetă. Sunt vizate culturile de porumb și floarea-soarelui

Intervenția vine după ce, în timpul procesării cererilor, au fost identificate lacune tehnice și procedurale care, potrivit documentelor guvernamentale, pot conduce inclusiv la stabilirea eronată a ajutorului.

APIA a întâmpinat probleme la procesarea cererilor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică un proiect pentru modificarea HG nr. 751/2026, prin care este reglementat sprijinul financiar de urgență destinat producătorilor agricoli afectați de seceta pedologică din 2025.

Nota de fundamentare arată că cererile și documentele fermierilor se află în proces de depunere la centrele județene și locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

În timpul procesării dosarelor și a documentelor prin care au fost constatate calamitățile, autoritățile au identificat însă „lacune de ordin tehnic și procedural”.

Una dintre probleme este că actuala reglementare nu definește explicit noțiunile operaționale de „suprafață afectată” și „grad de afectare”, deși acestea sunt folosite pentru stabilirea eligibilității și calcularea banilor cuveniți fermierilor.

MADR arată că lipsa unor repere clare poate determina interpretări diferite între centrele județene APIA. Mai mult, actualul algoritm de calcul prezintă, potrivit notei de fundamentare, rigidități care pot conduce la stabilirea eronată a cuantumului sprijinului.

Suprafața stabilită după controalele APIA va conta la calcul

Una dintre principalele modificări privește formula după care se stabilește suma totală acordată fiecărui beneficiar.

Conform proiectului, ajutorul va fi calculat prin înmulțirea grantului pe hectar cu suprafața determinată în urma tuturor controalelor efectuate de APIA în sistemul IACS, din suprafața declarată în cererea de plată pentru 2025.

Ministerul explică necesitatea schimbării prin faptul că suprafața declarată de fermier în procesul-verbal de constatare a pagubelor poate fi diferită de cea stabilită ulterior de APIA.

În aceste condiții, folosirea primei valori ar putea conduce la calcularea ajutorului pentru o suprafață care nu corespunde celei confirmate prin verificările administrative.

Noua formulă ar trebui, potrivit MADR, să creeze o bază de calcul „obiectivă și verificabilă” și să permită efectuarea plăților numai pentru suprafețele confirmate prin sistemul IACS.

Ce se întâmplă cu cererile deja depuse

Proiectul clarifică și situația agricultorilor care au depus deja cererile pentru ajutor.

Aceste solicitări își vor păstra valabilitatea în ceea ce privește eligibilitatea, astfel că fermierii nu vor trebui, potrivit formei actuale a proiectului, să depună o nouă cerere doar pentru că formula este modificată.

Sumele care li se cuvin vor fi însă determinate și plătite folosind noua metodă de calcul.

O altă modificare introduce explicit definiția „gradului de afectare”, acesta urmând să reprezinte valoarea procentuală prevăzută în documentul de constatare avut în vedere de hotărâre.

Plățile trebuie efectuate până la 31 decembrie

Ministerul argumentează și necesitatea adoptării rapide a modificărilor. Potrivit notei de fundamentare, plățile către fermieri trebuie efectuate cel târziu la 31 decembrie 2026, motiv pentru care proiectul ar urma să fie avizat și adoptat în regim de urgență.

Schema are la bază un regulament european prin care a fost pus la dispoziția mai multor state, inclusiv România, un ajutor al Uniunii Europene în valoare totală de 56,6 milioane de euro pentru sprijinirea fermierilor afectați de fenomene climatice nefavorabile și dezastre naturale.

Pentru România, HG 751/2026 a instituit mecanismul destinat producătorilor agricoli cu suprafețe de porumb și/sau floarea-soarelui afectate de seceta pedologică din 2025.

Modificările nu aduc bani suplimentari la buget

Proiectul nu majorează bugetul alocat schemei. Nota de fundamentare precizează că schimbările sunt de natură tehnică, procedurală și metodologică și nu generează un impact financiar suplimentar asupra bugetului general consolidat.

Prin urmare, nu sunt necesare credite bugetare sau credite de angajament suplimentare față de cele deja aprobate pentru acest an.

După adoptare, noile prevederi vor fi puse în aplicare de Ministerul Agriculturii, prin APIA.

Proiectul se află deocamdată în procedura de transparență decizională, astfel că prevederile sale nu sunt încă în vigoare.