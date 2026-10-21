Peste un miliard de euro în plus pentru bugetul UE din 2027. Pentru ce domenii se cer mai mulți bani

Parlamentul European a adoptat miercuri poziția sa privind bugetul Uniunii Europene pentru 2027, propunând un buget de 194 de miliarde de euro, cu 1,17 miliarde de euro mai mult decât suma prevăzută inițial de Comisia Europeană.

Europarlamentarii cer creșterea finanțării pentru mai multe domenii prioritare, printre care agricultura, cercetarea, educația, sănătatea și protecția civilă. Totodată, Parlamentul European solicită ca rambursarea datoriilor contractate de UE să nu afecteze finanțarea programelor europene esențiale.

Mai mulți bani pentru agricultură și tinerii fermieri

Pentru agricultură, este propusă o finanțare suplimentară de 85 de milioane de euro. Din această sumă, 20 de milioane de euro ar urma să ajungă la tinerii fermieri.

Potrivit europarlamentarului Dan Motreanu, finanțarea ar acoperi și programele pentru fructe și legume, promovarea produselor agricole și programele destinate școlilor.

În același timp, europarlamentarii propun majorarea cu 85 de milioane de euro a finanțării programului LIFE, dedicat protecției mediului și combaterii schimbărilor climatice.

Fonduri suplimentare pentru educație, sănătate și infrastructură

Parlamentul European cere încă 96 de milioane de euro pentru programul Erasmus+, care le permite inclusiv studenților români să studieze la universități din alte state europene.

Pentru infrastructura de transport și energie, europarlamentarii propun o suplimentare de aproximativ 260 de milioane de euro, prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, program al UE care finanțează proiecte de infrastructură ce leagă statele membre.

Programul EU4Health, destinat consolidării sistemelor de sănătate, prevenirii bolilor și îmbunătățirii capacității de răspuns la crize sanitare, ar urma să primească încă 50 de milioane de euro.

În domeniul cercetării și inovării, finanțarea programului Orizont Europa ar urma să crească cu 63 de milioane de euro. Sunt propuse fonduri suplimentare și pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și pentru programele europene dedicate competitivității și digitalizării.

Mai mulți bani pentru intervenții în situații de urgență Parlamentul European propune alocarea a încă 80 de milioane de euro pentru Mecanismul de protecție civilă al UE, destinat pregătirii și intervenției în situații de urgență, precum incendii, inundații și alte calamități. Europarlamentarii cer și mai mulți bani pentru gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și pentru programele de ajutor umanitar. Republica Moldova urmează să beneficieze de fonduri suplimentare prin Facilitatea pentru reformă și creștere, instrument european destinat susținerii reformelor și dezvoltării economice.

Parlamentul European și Consiliul UE, în dezacord asupra bugetului

Rezoluția prin care Parlamentul European își stabilește poziția asupra bugetului UE pentru 2027 a fost adoptată cu 400 de voturi pentru, 189 împotrivă și 84 de abțineri.

Bugetul pentru 2027 urmează să fie negociat între reprezentanții Parlamentului European și cei ai Consiliului UE, care a adoptat propria poziție în septembrie. Consiliul UE, care reprezintă guvernele statelor membre, a propus reducerea cu aproximativ un miliard de euro a sumelor prevăzute în proiectul inițial al Comisiei Europene.

Prima rundă de negocieri este programată pentru 3 noiembrie. Cele două instituții urmăresc să ajungă la un acord până la sfârșitul anului 2026.