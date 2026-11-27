Eurodeputatul consideră că următorul exercițiu financiar ar putea reprezenta ultima mare oportunitate pentru finanțarea dezvoltării țării din resurse comunitare.

România trebuie să evite greșelile din PNRR

Într-un interviu acordat vineri, 27 noiembrie la Euronews, Victor Negrescu a explicat că autoritățile române trebuie să înceapă pregătirea unui plan pentru utilizarea celor aproximativ 60 de miliarde de euro prevăzute pentru România în viitorul cadru financiar european.

„Trebuie să nu comitem greșirile pe care le-am realizat ca țară în cazul PNRR. Știm deja care au fost problemele la momentul respectiv. Trebuie, pe de-o parte, să ne fixăm niște obiective clare”, a declarat eurodeputatul.

Acesta a insistat asupra necesității simplificării procedurilor, identificării unor proiecte mature și implicării autorităților locale, universităților și societății civile în elaborarea strategiei naționale.

„Trebuie să simplificăm procedurile de accesare a banilor europeni. Trebuie să identificăm niște proiecte mature, de anvergură, cu impact european, pe care le putem promova ulterior la Bruxelles”, a subliniat Negrescu.

„Românii trebuie să simtă că acești bani ajung la ei”

Vicepreședintele Parlamentului European consideră că investițiile finanțate de UE trebuie să producă rezultate economice mai vizibile, în special prin crearea unor locuri de muncă bine plătite și dezvoltarea industriei.

„Trebuie să fim mult mai bine pregătiți, mult mai incisivi, mult mai coerenți în abordarea noastră și românii trebuie să simtă că acești bani ajung la ei”, a afirmat acesta.

Negrescu a explicat că prioritare ar trebui să fie investițiile cu efect multiplicator, inclusiv în industria de apărare, tehnologie și producție.

„Trebuie să alocăm banii acolo unde există un efect multiplicator, unde ne asigurăm că pentru fiecare euro investit într-un proiect, acel proiect generează 3, 4, 5, 6 euro în economia națională cu locuri de muncă bine plătite.”

Bugetul european, sub presiunea reducerilor

Eurodeputatul a criticat și nivelul finanțărilor prevăzute în negocierile europene, avertizând asupra reducerilor care ar putea afecta agricultura, coeziunea, educația și sănătatea.

„Avem tăieri de la agricultură, avem tăieri de la coeziune, avem tăieri de la programul Erasmus cu care ne mândream cu toții la nivel european”, a declarat Negrescu.

În opinia sa, România trebuie să acționeze rapid pentru a transforma finanțările europene în investiții productive.

„Va dura acest proces aproximativ un an, pentru că din 2028 deja banii vor fi disponibili și trebuie să ne asigurăm că nu ratăm acest moment”, a avertizat vicepreședintele Parlamentului European.