Presa maghiară relatează că România a avut două obiective la reuniunea extraordinară a Consiliului European: să-și păstreze nivelul fondurilor europene pentru agricultură și coeziune și să obțină mai multă flexibilitate în felul în care le cheltuie.

Publicația maghiară Maszol a preluat declarațiile făcute vineri de președinte, la conferința de presă de la finalul summitului de la Bruxelles.

Reuniunea, din 26 și 27 noiembrie, a fost dedicată bugetului multianual al UE pentru perioada 2028–2034.

Al doilea obiectiv al României, scrie presa maghiară, privește competitivitatea statelor membre mai puțin dezvoltate. Nicușor Dan a explicat că România vrea lanțuri de producție în care marile companii europene să se asocieze cu firme din țările mai puțin dezvoltate, inclusiv din România, astfel încât și țara noastră să câștige.

Apărare și mobilitate militară

Publicația maghiară notează că la capitolul despre competitivitate există și o parte dedicată industriei de apărare, cu mobilitatea militară și infrastructura cu dublă utilizare, civilă și militară. Interesul României este ca acest subcapitol să aibă un conținut consistent, a spus președintele.

România și Italia, în fruntea „Prietenilor Coeziunii”

Maszol citează și declarația lui Nicușor Dan despre rolul României în negocieri: „Este important de spus că România coordonează, împreună cu Italia, grupul Prietenii Coeziunii, format din 17 state membre, iar datorită acțiunii noastre coordonate pozițiile noastre se impun de fiecare dată”.

„Astfel, deși față de propunerea anterioară au existat reduceri semnificative ale cadrului financiar, tăierile care afectează bugetele naționale au fost nesemnificative, și pentru noi acesta este lucrul cel mai important”, a adăugat președintele.

Cei 17 lideri ai grupului adoptaseră o declarație comună încă din 15 octombrie, la o reuniune organizată de Italia și România înaintea negocierilor la nivel european.