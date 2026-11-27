„Cadrul mare este că există o diferență între cât vor să plătească țările net-contributoare și cât ne dorim cu toții să fie bugetul. Deci este o diferență și atunci soluția a fost așa numitele noi resurse care sunt în linii mari niște taxe europene”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a afirmat că unele dintre taxe există deja, astfel că ar urma ca banii din taxele deja instituite să fie virați în bugetul UE, iar alte taxe sunt noi.

„Acum pe taxa asta de deșeuri am văzut dezbaterea din spațiul public. Ea este o taxă care există, adică e deja instituită în România și e una din acele taxe pentru care se propune ca România loc să dea bani din bugetul ei pentru bugetul Uniunii să verse o parte din banii pe care îi colectează către bugetul Uniunii”, a explicat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a explicat mecanismul

Acesta a explicat că, „în esență”, mecanismul este unul „foarte simplu”.

„Un vânzător de produse electrocaSnice, prin rețeaua pe care o are și în colaborare cu statul, ar trebui să recicleze mare parte din produsele pe care le vinde. În sensul că trebuie să stimuleze când vinde un frigider să dea o reducere dacă clientului vine cu un frigider vechi. Deci ar trebui să existe o întreagă rețea de reciclare a acestor produse”, a spus Nicușor Dan.

Potrivit lui Nicușor Dan, în practică, această rețea nu există în multe dintre cazuri.

„Și atunci statul român taxează vânzătorul de produse electrocasnice și asta este o taxă pe care statul o ia de la vânzător. Pe de altă parte, evident că vânzătorul pune asta în prețul cu care vinde produsul către client”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a explicat că adaosul este deja în prețul pe care românii în plătesc și că nu este vorba despre o scumpire a acestor produse.

„La fel cu taxa de tutun. E vorba ca din acciza pe tutun pe care statul român o colectează deja, o parte din acești bani se ducă către bugetul Uniunii”, a declarat Dan.

În ceea ce privește taxa digitală, președintele României a precizat că a existat un acord în urmă cu șase ani.

„Am constatat că, în mare, țările europene doresc instituirea acestei taxe care să fie o taxă pe companii de tehnologie și care să suplinească în această diferență între ce bani avem și ce bani ne propunem să avem, să suplinească o cerere nouă către state de a contribui din bugetul lor național”, a declarat Nicușor Dan, atrăgând atenția că informațiile sale sunt limitate în ceea ce privește întregul context.