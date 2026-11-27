Investiția vizează proiectarea și execuția lucrărilor, operarea, întreținerea și reparațiile în garanție și postgaranție având ca obiect “Modernizarea sistemului benzi bagaje Terminal Extindere Plecări AIHCB – BHS NORD”, potrivit comunicatului transmis de CNAB.

Potrivit companiei, sistemul de procesare a bagajelor de pe fluxul de plecări din zona terminalului nou va fi complet modernizat, prin integrarea tuturor echipamentelor hardware și software pentru transport, scanare, verificare și controlului de securitate al bagajelor.

„Prin această investiție se urmărește creșterea capacității de procesare a bagajelor de cală, reducerea timpilor de procesare, sporirea fiabilității sistemului și eficientizarea activității operaționale, contribuind astfel la îmbunătățirea calității serviciilor oferite pasagerilor”, transmite CNAB.

Lucrările vor dura o perioadă de maxim 1 an și 8 luni și se vor realiza etapizat, pentru a permite funcționarea permanentă a mai multor ghișee check-in, fiind asigurată o capacitate de procesare a bagajelor de minimum 50% din capacitatea existentă a sistemului.

În perioada lucrărilor la zona de Plecări Nord, sistemul actual de procesare, transport și control al bagajelor de cală din zona Plecări Sud va funcționa permanent la capacitate maximă, pentru menținerea în condiții optime a activității operaționale a aeroportului, potrivit companiei.

Proiectul are o valoare estimată de 36.8 milioane euro. Va fi finanțat cu bani din bugetul CNAB, prin sursele proprii destinate programului de investiții și modernizare a infrastructurii aeroportuare.

Sistemul de echipamente și programe de comandă destinate fluxului bagajelor de cală reprezintă circuitul bagajelor în aeroport. Bagajele sunt predate la ghișeele de check-in, apoi scanate și transportate pe benzi în zona de subsol, pentru controale de securitate realizate automatizat pe mai multe niveluri. Acestea sunt apoi direcționate, prin scanare, spre alte zone de benzi în vederea transportului către aeronave.