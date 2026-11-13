Toate zborurile cu plecare din SUA, suspendate. Administrația Federală a Aviației: Din cauza unor circumstanțe extraordinare și din motive de siguranță

UPDATE 00:33 Secretarul pentru Securitate Internă: Nu avem indicii despre o amenințare

Secretarul pentru Securitate Internă spune că suspendarea zborurilor de vineri nu se aseamănă cu evenimentul tragic din 11 septembrie 2001, de la Turnurile Gemene.

„Nu există niciun indiciu — și nu am avut niciun motiv să credem asta — în acest moment, că ar fi vorba de o amenințare la adresa Statelor Unite”, a declarat Mullin, conform FoxNews.

UPDATE 00:23 Pasagerii dintr-un avion care se afla pe pista de decolare, dați jos

Pasagerii unui zbor American Airlines, cu plecare din Wichita către Chicago, au fost informați printr-un mesaj SMS despre suspendare. Conform AP News, problema le-a fost explicată ca fiind „condițiile traficului aerian din Chicago”.

Călătorii au fost redirecționați spre poarta de îmbarcare, iar compania i-a anunțat că nu vor primi un zbor de schimb pentru cel puțin o oră.

Avionul a staționat pe pistă aproximativ o oră, după care căpitanul a anunțat că problema traficului aerian părea să fie la nivel național și că avionul se va întoarce la poarta de îmbarcare.

UPDATE 23:54 Secretarul Transporturilor confirmă incidentul

Sean Duffy, secretul Transporturilor din Administrația Trump, confirmă suspendarea tuturor decolărilor și spune că FAA investighează acum problema.

„Administrația Federală a Aviației a emis o suspendare a decolărilor la nivel național pentru toate aeroporturile din SUA, ca urmare a unei probleme de comunicații care afectează toate centrele de control al traficului aerian”, a transmis Duffy, printr-o postare pe X.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Casa Albă a repostat mesajul secretarului Sean Duffy.

Știrea inițială

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a suspendat vineri toate zborurile de plecare, la nivel național. Decizia vine la câteva ore după ce decolările au fost suspendate pe aeroporturile din Chicago.

„Din cauza unor circumstanțe extraordinare și din motive de siguranță”, motivează instituția americană.

Conform Reuters, zborurile care sunt în desfășurare pot ateriza. Rămân suspendate doar decolările.

Trafic aerian oprit în Chicago

Cu două ore înainte ca toate decolările, la nivel național, să fie suspendate, FAA a oprit traficul aerian în Chicago.

„Toate zborurile de plecare trebuie să rămână la sol până la noi ordine”, declarase agenția, care a mai precizat că unele zboruri internaționale ar putea fi gestionate.

Vineri are loc cea de-a doua suspendare la nivel național, după atacurile de la Turnurile Gemene din 2001. Prima a fost în ianuarie 2023, atunci când Administrația Federală a Aviației a suspendat toate plecările interne pentru aproape două ore.

Congresul american a aprobat anul trecut investiții în valoare de 12,5 miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului de comunicații, iar Casa Albă a solicitat vineri încă 30,1 de miliarde de dolari.