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Europa și-a desemnat echipa pentru negocierile de pace din Ucraina. Care sunt țările care vor reprezenta continentul

Liderii UE au convenit, vineri, echipa care va reprezenta continentul în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina. Echipa este formată din cinci țări și din reprezentanții instituțiilor UE, a anunțat președintele Consiliului European, Antonio Costa.
Europa și-a desemnat echipa pentru negocierile de pace din Ucraina. Care sunt țările care vor reprezenta continentul
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
13 nov. 2026, 22:41, Știri externe
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Echipa care va reprezenta continentul în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina este formată din cinci mari puteri militare, la care se vor alătura reprezentanți de top ai Comisiei Europene și ai Consiliului European, a anunțat vineri președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Potrivit Reuters, cele cinci țări care vor reprezenta continentul în cadrul negocierilor sunt Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Polonia.

„Europa trebuie să vorbească cu o singură voce clară și unită în toate discuțiile care modelează viitorul Ucrainei și securitatea continentului nostru. Și acesta este, în ultimă instanță, un efort de echipă”, a declarat Costa la finalul evenimentelor din această săptămână de la Dublin.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul într-un mesaj pe X și a transmis că Europa trebuie să își apere atât interesele proprii, cât și pe cele ale Ucrainei.

„Salut noile eforturi pentru a înainta către o pace dreaptă și de durată. O prezență europeană puternică este importantă. Am convenit asupra unei echipe europene – E5 plus Instituțiile UE. Vom apăra atât interesele Ucrainei, cât și ale Europei”, a scris von der Leyen pe X.

Cine vor fi reprezentanții Europei

Oficialii UE au afirmat că reprezentanții Europei la viitoarele discuții vor fi, probabil, consilierii de securitate națională ai celor cinci puteri militare, alături de delegați ai Comisiei Europene și ai Consiliului European, organismul care reunește guvernele UE, mai scrie Reuters. Se așteaptă ca și NATO să trimită reprezentanți.

„Nu vor exista discuții despre Ucraina fără Ucraina și nici discuții despre Europa fără Europa. În plus, nu este nevoie să vorbim despre arhitectura de securitate europeană. O avem deja”, a declarat Merz reporterilor la mijlocul summitului.

De asemenea, premierul polonez Donald Tusk a precizat că este important să se evite concesiile inutile față de Rusia.

„Părerea mea a fost împărtășită de mulți ani: nu poate exista o revizuire a arhitecturii de securitate a Europei”, a spus Tusk.

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