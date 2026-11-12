Președintele Nicușor Dan pleacă în Irlanda, la Summitul Comunității Politice Europene și la reuniunea informală a Consiliului European

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va participa joi, 12 noiembrie, la Summitul Comunității Politice Europene.

Lucrările vor fi deschise la ora 13.30, urmate la ora 15.00 de un dejun de lucru.

De la ora 16.00, va avea loc masa rotundă privind securizarea și apărarea Europei democratice: sprijinul pentru Ucraina, reziliența democratică și combaterea FIMI.

La ora 17.00, Nicușor Dan va participa la reuniunea Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, iar de la 18.30 la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor.

Sesiunea plenară de închidere a Summitului este programată la ora 19.15, iar de la 21.00 Nicușor Dan va lua parte la un dineu găzduit de prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin.

Vineri, șeful statului va participa, de la ora 12.00, la reuniunea informală a Consiliului European.