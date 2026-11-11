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George Simion îl contrazice pe Nicușor Dan în scandalul ratingului de țară: „Au avut întâlniri și cu noi. Nu au zis niciodată că am reprezenta noi o problemă”

George Simion îi răspunde lui Nicușor Dan, după conferința în care șeful statului a susținut că o eventuală intrare a AUR la guvernare ar fi provocat retrogradarea României de către agențiile de rating într-o săptămână.
George Simion îl contrazice pe Nicușor Dan în scandalul ratingului de țară: „Au avut întâlniri și cu noi. Nu au zis niciodată că am reprezenta noi o problemă”
Tara Ionescu
11 nov. 2026, 21:01, Politic
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Liderul AUR afirmă că reprezentanții acestor agenții au avut întâlniri și cu partidul său și contestă ideea că formațiunea ar fi fost identificată drept o amenințare pentru credibilitatea financiară a țării.

„Agențiile de rating pe care le-a menționat au avut întâlniri și cu noi și nu au zis niciodată că am reprezenta noi o problemă în credibilitatea României”, declară Simion într-un mesaj video, în care lansează critici dure la adresa președintelui și a actualei puteri.

George Simion: „Problema este tocmai la ei, la cei care au creat criza economică”

Președintele AUR susține că adevăratele vulnerabilități economice ale României provin din politicile fiscale și bugetare ale guvernelor succesive. El invocă majorarea taxelor, deficitul bugetar și inflația, în timp ce îi acuză pe liderii politici aflați la putere că afișează lux și evită să răspundă pentru situația finanțelor publice.

„Statul român este dus spre ruină, iar șeful autoproclamat al sistemului insistă să blameze AUR pentru toate rateurile sale”, afirmă Simion.

Liderul formațiunii îi reproșează lui Nicușor Dan că a vorbit despre riscurile unei guvernări AUR, dar nu a oferit, în opinia sa, explicații suficiente despre cheltuielile publice, ajutorul acordat Ucrainei sau identitatea finanțatorilor campaniei prezidențiale.

Simion revine și asupra negocierilor politice care au dus la instalarea Cabinetului Luca Niculescu, pe care îl numește „guvern marionetă PSD”. Acesta menționează votul acordat de Ilie Bolojan și contestă explicațiile șefului statului privind raportul de forțe din Parlament.

Replică și pe plan european: un forum cu peste 200 de invitați străini

În același mesaj, liderul AUR anunță organizarea la Palatul Parlamentului a evenimentului „Forum Europa – viziune, identitate, educație”, la care, potrivit acestuia, sunt așteptați peste 200 de invitați din străinătate.

Manifestarea ar urma să înceapă vineri, la ora 18:00, și să continue până duminică seara.

Simion prezintă forumul ca pe o replică la un alt eveniment european la care ar urma să participe Nicușor Dan și fostul premier belgian Guy Verhofstadt.

„Este și Europa noastră, este și viitorul nostru și al copiilor noștri”, declară liderul AUR, care anunță dezbateri, cursuri și conferințe destinate membrilor și simpatizanților formațiunii.

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