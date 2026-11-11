Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță un sprijin de aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor, după ce a avizat favorabil, cu observații, proiectul Ministerului Agriculturii care prevede compensarea creșterii prețurilor în 2026, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu.

„Sprijin de aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor. Am dat aviz favorabil, cu observații, proiectului Ministerului Agriculturii privind compensarea creșterii prețurilor la îngrășăminte în 2026, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu”, a anunțat ministrul pe Facebook.

Alexandru Nazare explică faptul că scumpirea îngrășămintelor a adus cheltuieli suplimentare pentru mulți fermieri, într-un an deja complicat.

Ministrul spune că banii au fost necesari pentru ca producția să poată continua, iar efortul financiar al agricultorilor trebuie luat în calcul atunci când sunt stabilite prioritățile bugetare.

„Sunt cheltuieli pe care le-au făcut pentru a putea continua producția, iar presiunea asupra acestora trebuie luată în calcul atunci când stabilim prioritățile bugetare”, a transmis ministrul Finanțelor.

Potrivit proiectului, sprijinul total este de 60 de milioane de euro. Jumătate din sumă va proveni din fonduri europene nerambursabile, prin Fondul European de Garantare Agricolă, iar cealaltă jumătate va fi asigurată de la bugetul național, prin Ministerul Agriculturii.

Ajutorul se adresează producătorilor de grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartofi, sfeclă de zahăr și legume, inclusiv celor care cultivă în sere și solarii.

Banii ar urma să fie acordați prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în funcție de cultură, de suprafața eligibilă, de documentele care dovedesc achiziția îngrășămintelor.

„Sprijinul propus se adresează producătorilor de grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartofi, sfeclă de zahăr și legume, inclusiv celor care cultivă în sere și solarii. Acordarea lui ar urma să se facă prin APIA, în funcție de cultură, de suprafața eligibilă și de documentele care justifică achiziția îngrășămintelor”, a precizat Nazare.

Ministrul Finanțelor spune că a susținut această măsură, dar a cerut, prin observațiile incluse în aviz, ca finanțarea să se încadreze în sumele aprobate anual pentru acest scop.

„Este o condiție importantă, mai ales acum, când pregătim bugetul pentru 2027 și trebuie să punem împreună toate obligațiile de plată ale statului. Fiecare angajament trebuie să aibă loc în buget și o sursă de finanțare pe care ne putem baza. Spațiul bugetar este limitat, dar avem datoria să căutăm soluții pentru sectoarele care resimt cel mai puternic aceste scumpiri”, a explicat ministrul.

Acesta mai afirmă că fondurile europene vor acoperi jumătate din ajutorul propus, reducând presiunea asupra bugetului național, care ar suporta mult mai greu întreaga cheltuială.

„Acesta este principiul pe care îl susțin în toate discuțiile bugetare: nevoile reale ale economiei trebuie să primească răspunsuri care au acoperire financiară. Valorificarea fondurilor europene și prioritizarea resurselor naționale ne permit să sprijinim sectoarele afectate de șocuri externe, păstrând în același timp direcția de reducere a deficitului. Fermierii au nevoie să știe pe ce sprijin se pot baza, iar aceasta presupune ca fiecare măsură să aibă o sursă clară de finanțare și condiții de aplicare bine stabilite, astfel încât statul să își poată respecta angajamentele”, a transmis Alexandru Nazare.