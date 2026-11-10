Mecanism de compensare de 2 miliarde de lei pentru primării, instituții publice și spitale. Nazare: „Nu dăm bani, stingem datorii”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat ordinul prin care sunt aprobate normele metodologice și formularele necesare aplicării mecanismului de compensare în valoare de 2 miliarde de lei, destinat stingerii plăților restante înregistrate la 30 septembrie 2026 de unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile publice finanțate din bugetele locale și spitalele publice din rețeaua autorităților locale.

Mecanismul funcționează prin Trezoreria Statului, unde datoriile administrațiilor locale către furnizori sunt stinse simultan cu obligațiile fiscale ale acelorași furnizori către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetele fondurilor speciale, potrivit unui comunicat emis, marți, de ministerul Finanțelor.

Potrivit Ministerului Finanțelor, măsura urmărește să întrerupă lanțul de datorii în care au ajuns companiile care au executat lucrări sau au prestat servicii pentru administrațiile locale, dar nu și-au primit banii și au acumulat, la rândul lor, restanțe la bugetul de stat.

Peste 97% din arieratele statului provin din bugetele locale

Datele Ministerului Finanțelor arată că arieratele, reprezentând plățile restante cu o vechime de peste 90 de zile, sunt generate aproape integral de bugetele locale.

La 31 august 2026, arieratele bugetelor locale se ridicau la 612,9 milioane de lei, în creștere cu 3,7% față de luna anterioară. Acestea reprezentau peste 97% din arieratele bugetului general consolidat, care însumau 630,6 milioane de lei. Aproape 166 de milioane de lei aveau o vechime de peste un an.

Ministerul Finanțelor arată că fenomenul este recurent. După ce arieratele locale au scăzut de la 798,8 milioane de lei în noiembrie 2025 la 573,6 milioane de lei în decembrie, acestea au crescut din nou la 644,3 milioane de lei în ianuarie 2026 și la 672,9 milioane de lei în februarie, menținându-se ulterior la peste 600 de milioane de lei.

Ce datorii pot fi stinse prin mecanismul de compensare

Mecanismul se aplică plăților restante către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, înregistrate în contabilitate la 30 septembrie 2026 și raportate potrivit legii.

Sunt incluse și sumele certe și exigibile datorate furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, pentru diferența dintre prețul reglementat și cel de facturare a energiei termice livrate populației, precum și compensațiile datorate operatorilor serviciului public de transport de călători.

De asemenea, pot fi stinse obligațiile fiscale ale primăriilor, instituțiilor și spitalelor din subordine către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetele fondurilor speciale, inclusiv cele care condiționează menținerea eșalonărilor la plată.

Cum pot solicita primăriile compensarea datoriilor

Unitățile administrativ-teritoriale trebuie să încheie cu fiecare furnizor un acord de stingere a obligațiilor, în care suma datorată este corelată cu obligațiile fiscale ale companiei, confirmate prin certificatul de atestare fiscală.

Ulterior, primăriile trebuie să depună cererile la direcțiile generale regionale sau administrațiile județene ale finanțelor publice, însoțite de situația obligațiilor de plată, certificatele de atestare fiscală și acordurile încheiate.

Termenul-limită este 25 noiembrie 2026.

Structurile teritoriale ale Ministerului Finanțelor verifică solicitările în cel mult două zile lucrătoare, iar ministerul repartizează sumele pe județe și în București în cel mult trei zile lucrătoare, în ordinea cronologică a primirii cererilor și în limita plafonului de 2 miliarde de lei.

După repartizare, unitățile administrativ-teritoriale au la dispoziție trei zile lucrătoare pentru depunerea ordinelor de plată la Trezoreria Statului. Obligațiile fiscale sunt stinse cel târziu în ziua lucrătoare următoare confirmării de către organele fiscale.

Cine beneficiază de mecanism

Mecanismul ajută administrațiile locale, instituțiile publice și spitalele să își stingă restanțele fără presiune suplimentară asupra bugetelor proprii.

Companiile care au lucrat pentru autoritățile locale și nu au fost plătite își pot stinge datoriile fiscale, pot evita executarea silită și își pot păstra accesul la finanțare și achiziții publice.

Furnizorii de energie termică își recuperează sumele datorate înaintea sezonului rece, iar statul colectează creanțe fiscale, reduce arieratele și deblochează lanțurile de plăți, fără ieșiri efective de numerar din Trezorerie.

Alexandru Nazare: Nu dăm bani, stingem datorii

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că mecanismul va ajuta atât administrațiile locale, cât și companiile care au lucrat pentru acestea și au acumulat datorii la ANAF.

„Peste 97% din arieratele statului sunt la primării, consilii județene și spitale gestionate la nivel local, iar în spatele lor sunt firme care au lucrat pentru comunități și au ajuns, neplătite, cu datorii la ANAF. La rectificare am pus 2 miliarde pe masă și stingem simultan datoria primăriei către firmă și datoria firmei către stat. Nu dăm bani, stingem datorii – iar banii se întorc la buget sub formă de taxe colectate”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că mecanismul urmărește să întrerupă circuitul datoriilor dintre administrațiile locale și companiile care au contracte cu acestea.

„Cele 2 miliarde de lei sprijină atât mediul de afaceri, cât și autoritățile publice locale, prin Trezorerie: sting datoriile administrațiilor locale, curăță situația fiscală a companiilor care au lucrat pentru comunități și se întorc, în aceeași zi, la bugetul de stat sub formă de taxe colectate. Este o măsură care sprijină colectarea, mediul de afaceri și statul deopotrivă”, a mai transmis Nazare.

Acesta i-a îndemnat pe primari și pe președinții consiliilor județene să depună solicitările cât mai repede, având în vedere termenul-limită de 25 noiembrie.

Sumele repartizate și neutilizate vor fi retrase la 21 decembrie 2026.

Ordinul ministrului Finanțelor, împreună cu normele metodologice și formularele standard, a fost publicat în Monitorul Oficial, prin OMF nr. 1527 din 6 noiembrie 2026.