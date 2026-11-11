Pajiștile din Transilvania, monitorizate cu sateliții într-un proiect european de 8 milioane de euro

Aproximativ 34% din suprafața agricolă a Uniunii Europene este ocupată de pajiști, care au un rol esențial nu doar în producția de furaje și susținerea creșterii animalelor, ci și în conservarea biodiversității, sechestrarea carbonului, protecția solului și a resurselor de apă.

Cu toate acestea, pajiștile europene și sistemele de pășunat sunt în declin, ca urmare a intensificării agriculturii, schimbării utilizării terenurilor, abandonării acestora, degradării solurilor și schimbărilor climatice, arată USAMV Cluj într-un comunicat.

Proiectul GrassWise urmărește dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru îmbunătățirea gestionării pajiștilor, creșterea productivității acestora și valorificarea serviciilor ecosistemice pe care le oferă.

În cadrul proiectului sunt implicate 135 de ferme partenere și nouă comunități de practică din nouă zone pilot europene și Noua Zeelandă. Una dintre zonele pilot este dezvoltată în România, împreună cu cooperative de fermieri din județele Cluj și Bistrița-Năsăud.

GrassWise va colabora direct cu fermierii pentru testarea unor amestecuri inovative de iarbă și leguminoase, în vederea creșterii beneficiilor de mediu și economice. Proiectul va facilita schimbul de cunoștințe și dezvoltarea unor soluții practice adaptate diferitelor sisteme agricole și condiții regionale.

Platformă europeană pentru pajiști

Totodată, va fi dezvoltată o platformă europeană integrată de date privind pajiștile, care va reuni informații provenite de la ferme, observații din teren și informații satelitare. Instrumentele de evaluare comparativă și analiză a scenariilor vor permite compararea performanțelor pajiștilor și examinarea efectelor diferitelor opțiuni de management.

Proiectul GrassWise este coordonat de Teagasc – Agriculture and Food Development Authority din Irlanda și se desfășoară pe o perioadă de patru ani, între octombrie 2026 și septembrie 2030, reunind 20 de organizații din 13 țări europene și Noua Zeelandă.

GrassWise este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Horizon Europe.