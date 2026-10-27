Parchetul European, dosar de 3,5 milioane de euro în România: documente false în sute de proiecte pentru fermieri

Ancheta Parchetului European (EPPO) vizează 237 de proiecte, iar prejudiciul produs bugetului Uniunii Europene este estimat la 3,5 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 16,8 milioane de lei.

Dintre cele 237 de proiecte identificate până în prezent de anchetatori ca fiind frauduloase, 170 au primit efectiv finanțare, potrivit unui comunicat transmis marți de EPPO.

Finanțări de 5,7 milioane de euro solicitate prin 237 de proiecte

Dosarul instrumentat de Parchetul European din București vizează proiecte depuse pentru obținerea unor finanțări din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), bani destinați instalării tinerilor fermieri și dezvoltării fermelor mici.

Potrivit probelor invocate de procurori, principalul inculpat, un consultant, ar fi depus documente false și inexacte în cadrul a 237 de proiecte prezentate Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Cererile ar fi fost depuse în numele unor societăți și întreprinderi familiale.

Valoarea totală a finanțărilor solicitate prin cele 237 de cereri identificate până acum în anchetă se ridică la aproximativ 5,7 milioane de euro, respectiv 27,7 milioane de lei.

Dintre acestea, 170 de proiecte au ajuns să primească bani europeni. Prejudiciul estimat de procurori pentru bugetul UE este de aproximativ 3,5 milioane de euro, adică 16,8 milioane de lei.

Principalul inculpat fusese arestat în luna mai

Cele trei persoane trimise în judecată includ consultantul considerat de anchetatori principalul inculpat al dosarului, care fusese arestat în mai 2026.

Alte două persoane inculpate în cauză au fost plasate sub control judiciar.

Potrivit Parchetului European, dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse de până la zece ani de închisoare.

30 de persoane și-au recunoscut faptele

Ancheta are însă o amploare mai mare decât dosarul celor trei persoane trimise acum în judecată.

EPPO precizează că alte 30 de persoane și-au recunoscut faptele și au solicitat încheierea unor acorduri de recunoaștere a vinovăției. Procedurile legale aferente acestor solicitări sunt în desfășurare.

În plus, alte zeci de persoane au fost cercetate în legătură cu presupusa schemă.

Conform anchetatorilor, acestea ar fi acceptat, în schimbul unor comisioane reprezentând între 10% și 15% din valoarea totală a proiectelor, ca cererile frauduloase de finanțare să fie depuse în numele lor.

Astfel, mecanismul investigat ar fi presupus folosirea unor persoane și entități prin intermediul cărora erau solicitate fondurile europene, în baza documentelor despre care procurorii susțin că erau false sau conțineau informații inexacte.

Ancheta, desfășurată cu sprijinul DNA și al Poliției

Investigația a fost realizată de Parchetul European din București împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România.

Anchetatorii au beneficiat și de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița și al Brigăzii de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.